Nach 0:0 gegen Hallbergmoos: TSV Kottern hält an Trainer Günes fest

TSV Kottern trifft nach dem 0:0 gegen Hallbergmoos eine Entscheidung. Trainer Matthias Günes bekommt eine Job-Garantie für die restlichen Bayernliga-Spiele.

30.03.2022 | Stand: 21:24 Uhr

Mit dieser Neuigkeit hätten nach der Bayernliga-Partie des TSV Kottern gegen den VfB Hallbergmoos (0:0) bei weitem nicht alle TSV-Fans gerechnet. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Abstiegduells wurden Mannschaft und Trainerteam in die Kabine gerufen. Es dauerte knappe zehn Minuten, dann öffneten sich die Türen wieder. Auf der Pressekonferenz wurde das Rätsel um die geheime Versammlung dann aufgelöst. "Wir haben mit Matthi einen Trainer, der in den letzten Spielen klar in der Diskussion gestanden war", sagte der Sportliche Leiter Michael Feneberg. "Aber genauso klar ist auch die Entscheidung, die wir am Mittwoch getroffen haben. WIr gehen diese letzten acht Spiele gemeinsam so an, dass wir am Ende über dem Strich stehen."

TSV Kottern setzt weiter auf Trainer Matthias Günes

Der TSV Kottern hält also an Trainer Matthias Günes fest - für diese Entscheidung gab es lautstarken Applaus von den etwa 25 Fans, die die Pressekonferenz verfolgten. "Wir sind in einer sportlichen Situation, die nicht zufriedenstellend ist. Andererseits ist es eine Situation, die wir beim TSV Kottern schon ein paar Mal hatten", sagte Fenerberg weiter. "Wir halten zusammen, egal ob es gut oder schlecht läuft."

Fußball-Bayernliga: Kottern kommt gegen Hallbergmoos nur zu einem 0:0

Gerade wegen der ausbleibenden Erfolgserlebnisse - zuletzt blieb der TSV Kottern vier Mal sieglos - ist die Entscheidung der Abteilungsleitung für Günes alles andere als selbstverständlich. "Es wäre gar nicht gut, wenn wir uns mit einer offenen Trainerfrage von Woche zu Woche hangeln würden. Ich bin überzeugt, dass wir das hinbekommen", sagte Günes, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Der große Vertrauensvorschuss, der mit der Entscheidung einhergeht, sei für ihn keine Belastung. "Ich mache mir schon selber so viel Druck - mehr geht nicht", sagte der 38-Jährige,.

Stürmer Roland FIchtl: "Pech und Unvermögen spielen eine Rolle"

Der sportliche Teil des Mittwochabends ist schnell erzählt. Beiden Mannschaften war die Nervosität anzumerken, der holprige Platz in der Abt-Arena trug seinen Teil zur hektischen Spielweise bei. Kottern mit seinem auffälligsten Akteur Marcello Barbera hatte mehr Chancen als Hallbergmoos, allerdings blieben die Abschlüsse harmlos. Die beste Chance hatte Rechtsverteidiger Kim Paschek in der 86. Minute, sein Schuss aus sechs Metern landete aber direkt in den Armen von Gästetorwart Martin Dinkel. "Es ist ernüchternd, schon wieder ohne Sieg dazustehen. Da spielen Pech und Unvermögen eine Rolle", sagte Offensivspieler Roland Fichtl. "Ein Punkt ist jedenfalls zu wenig - für uns wie für Hallbergmoos."

