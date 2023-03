Beim Bayernliga-Spitzenspiel ergibt sich auch eine historische Möglichkeit

TSV Kottern geht selbstbewusst in das Duell gegen den SV Schalding-Heining. Auf den ersten Sieg gegen das Bayernliga-Spitzenteam warten die Gastgeber aber noch.

31.03.2023 | Stand: 12:43 Uhr

An der Spitze kann man sich einsam fühlen. Diese Erfahrung macht der SV Schalding-Heining (1. Platz/56 Punkte) in der Fußball-Bayernliga seit Monaten. Richtig Spannung kommt dahinter auf. Den TSV Kottern (2./46) und den Tabellensiebten TSV 1860 München II trennen nur fünf Punkte. Im Spitzenspiel am Samstag (14 Uhr) in der Abt-Arena hat Schalding-Heining die Chance, den möglicherweise entscheidenden Schritt zur Meisterschaft zu machen. Auf der anderen Seite würde der TSV Kottern bei einem Sieg für noch mehr Spannung im Aufstiegsrennen sorgen. Mit Kottern und Schalding treffen jedenfalls die formstärksten Bayernliga-Teams aufeinander. Ein Vergleich:

Passende Parallelen Beide Mannschaften haben die gleiche Ausbeute aus den jüngsten Partien geholt. Auf eine Niederlage (Kottern zuhause 2:3 gegen Türkspor Augsburg, Schalding 1:2 beim FC Memmingen

Serientäter im Vergleich Vor der Niederlage beim FC Memmingen blieben die Gäste 19 Mal in Folge ungeschlagen. Der TSV Kottern hat aus acht Spielen in der Rückrunde 21 Punkte geholt – bester Wert der Liga. Schalding kommt im selben Zeitraum „nur“ auf 15 Punkte. Überhaupt kassierte Kottern seit Anfang Oktober nur eine Niederlage.

Gefestigte Gäste Der SV Schalding-Heining hat sowohl die beste Defensive (23 Gegentore) als auch die gefährlichste Offensive der Bayernliga (53 Tore). In dieser Bilanz kann der TSV Kottern (41:32) nicht mithalten. Gefährlichster Angreifer der Gäste ist Routinier Markus Gallmaier (17 Saisontore), Kotterns bester Torschütze Sezer Yazir kommt in dieser Saison auf acht Treffer.

Zweifaches Warten Das Hinspiel gewann der Bayernliga-Spitzenreiter mit 3:0, ebenso das vorletzte Duell im Mai 2013 (1:0). Der TSV Kottern wartet noch auf den ersten Sieg – und das erste Tor – gegen Schalding-Heining. Einen Punkt gab es im ersten Aufeinandertreffen im September 2012 (0:0).

Mit breiter Brust Vor allem Kotterns Mittelfeldspieler Nico Beutel fiebert dem Duell entgegen. „Es ist ein besonderes Spiel aufgrund der Tabellenkonstellation. Wir werden auf Sieg spielen und wollen die nächsten drei Punkte holen“, sagt Beutel. Der 26-Jährige, der vor zwei Jahren vom Bezirksligisten FC Thalhofen nach Kottern kam, erzielte in den letzten beiden Spielen drei Tore und war auch sonst sehr präsent auf dem Platz. „Wir haben durch die Erfolgserlebnisse viel Selbstvertrauen getankt“, sagt Beutel. „Das merke ich auch persönlich – man traut sich selbst mehr zu. Genau das ist unser Anspruch.“ (beß, gig)

Rund um das Bayernliga-Spitzenspiel

Im Rahmen des Bayernliga-Spitzenspiels gegen den SV Schalding-Heining findet der von der AOK und dem TSV Kottern organisierte Vereinstag statt.

statt. Die AOK ist mit einem Aktionsstand in der Abt-Arena vertreten. Dort gibt es auch eine Station mit dem „Speed-Stepper“ . Dabei messen sich unter anderem die Jugendmannschaften des TSV Kottern in einem kleinen Wettbewerb.

. Dabei messen sich unter anderem die Jugendmannschaften des TSV Kottern in einem kleinen Wettbewerb. Unter allen Teilnehmern verlost die AOK Trikots in den verschiedenen Altersklassen, von Bambini bis Erwachsene. Eine Anmeldung ist nicht notwendig

in den verschiedenen Altersklassen, von Bambini bis Erwachsene. Eine Anmeldung ist nicht notwendig Außerdem gibt es die Möglichkeit, an der Typisierungsaktion für die DKMS teilzunehmen.

Lesen Sie auch: Wie sich der FC Augsburg im Allgäu nach Talenten umsieht