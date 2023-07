TSV Kottern trifft erst auf FC Kempten und testet anschließend gegen Drittligist Ingolstadt

Am Freitagabend steht im Toto-Pokal das Derby zwischen dem FC Kempten und dem TSV Kottern an. Am Sonntag kommt der FC Ingolstadt nach Sankt Mang.

14.07.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Ewig jung und immer wieder gern gesehen: Das Stadt-Derby zwischen Fußball-Landesligist FC Kempten und Bayernligist TSV Kottern. Am Freitag ist es einmal mehr so weit. Ab 18.30 Uhr geht es im Illerstadion im Wettbewerb um den Fußball-Toto-Pokal um den Einzug in die nächste Runde. Für den TSV Kottern ist das Wochenende damit noch lange nicht zu Ende. Am Sonntag ab 17 Uhr erwartet die Mannschaft um Trainer Frank Wiblishauser mit dem Drittligisten FC Ingolstadt 04 und Trainer Michael Köllner in Sankt Mang einen Hochkaräter kurz vor dem Start in die Bayernliga-Saison am kommenden Wochenende.

Zum dritten Mal innerhalb von drei Wochen trifft Kottern auf den FC Kempten. Beim ASR-Cup in Sonthofen (2:1) und beim Brauhaus-Cup (8:0) gewann Kottern, aber Wiblishauser weiß: „Im Pokal gelten andere Gesetze.“ Er freut sich darauf. „Das erste Pflichtspiel der Saison ist ein Gradmesser. Wir wollen wieder gewinnen. Schon in der Vergangenheit haben wir erlebt, dass der FCK eine bissige Mannschaft ist. Das bedeutet, dass wir alles abrufen müssen.“

FC Kempten mit durchwachsenen Ergebnissen in der Vorbereitung

Der FC Kempten mit Trainer Thilo Wilke hatte durchwachsene Ergebnisse in der Vorbereitung, unter anderem ein 3:3 gegen die SpVgg Kaufbeuren und ein 5:2-Sieg gegen den FC Oberstdorf. „Wir werden auch im Pokalspiel nicht komplett antreten können, da wir nach wie vor verletzte Spieler haben“, sagt der Sportliche Leiter, Matthias Jörg. „Aber wir werden uns anders präsentieren, als beim Brauhaus-Cup. Für uns ist es die letzte Standortbestimmung vor dem Saisonstart.“ Zudem teilte Jörg mit, dass sich der FCK mit Simon Böck von den A-Junioren des FC Memmingen verstärkt hat.

Für Kottern steht am Sonntag dann der letzte Test vor der Saison an: Gegen den Ex-Bundesligisten und nun Drittligisten FC Ingolstadt 04 (derzeit im Trainingslager in Weiler). Köllner hatte die vergangene Saison mit dem FCI auf Platz elf beendet, was die Verantwortlichen in Ingolstadt nicht fröhlich stimmte. In den drei bisherigen Vorbereitungsspielen weisen die Schanzer eine ausgeglichene Bilanz auf: 9:0 gegen den Kreisligisten TSV Berching, 1:1 gegen den Bayernligisten VfB Eichstätt und gegen Drittliga-Meister SV Elversberg gab es eine 2:6-Pleite.

„Man hat nicht jeden Tag einen Drittligisten vor der Brust“

Wiblishauser ist auch dieser zweite Test am Wochenende sehr wichtig: „Wir freuen uns auf das Spiel. Schließlich hat man nicht jeden Tag einen Drittligisten vor der Brust. Nach wie vor haben wir mit unserem Kader keine großen gesundheitlichen Probleme, was mich freut. Wir wollen allen einsatzfähigen Spielern Spielzeit verschaffen. Auch, um die letzten Erkenntnisse für den Saisonauftakt kommende Woche gegen den SV Erlbach zu gewinnen.“

