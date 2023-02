Blitzturnier bringt Allgäuer Top-Teams letzte Erkenntnisse

Am Blitzturnier des TSV Kottern nehmen auch der FC Memmingen und der 1. FC Sonthofen teil. Welche Personalien bei den Klubs noch offen sind.

26.02.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Fast hätte der Schnee die Generalprobe für die Bayernligisten TSV Kottern und FC Memmingen sowie den Landesliga-Spitzenreiter 1. FC Sonthofen empfindlich gestört. Doch das Blitzturnier auf dem Kunstrasenplatz in Sankt Mang fand statt – und brachte den Trainern letzte Erkenntnisse vor den ersten Pflichtspielen des Jahres 2023 am kommenden Wochenende. Das Bayernliga-Duell zwischen Kottern und Memmingen ging mit 4:0 an den TSV, der wiederum dem 1. FC Sonthofen mit 0:1 unterlag. Im dritten Spiel des Blitzturniers besiegte der FCM die Oberallgäuer mit 3:1. Wie die drei Teilnehmer auf die Vorbereitung zurückblicken und wie die Personalsituation aussieht:

TSV Kottern Vor allem in der Partie gegen den FCM zeigten sich die Gastgeber souverän und spielfreudig. „Da haben mir besonders Zielstrebigkeit und Konsequenz gefallen. So sind auch die Tore entstanden“, sagte Trainer Frank Wiblishauser. „Gegen Sonthofen Im Großen und Ganzen hat es bei uns gepasst. Wir sind größtenteils verschont geblieben von Verletzungen und Krankheiten. Aber wir können in allen Bereichen noch zulegen.“ Im ersten Punktspiel nach der Winterpause steht für den TSV Kottern am Samstag (14 Uhr) das Heimspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg an.

FC Memmmingen Der Abschluss der Vorbereitung war beim Fußball-Bayernligisten FC Memmingen für Trainer Stephan Baierl „zwar so nicht geplant, aber beide Ergebnisse will ich nicht überbewerten“. Kottern habe es beim 4:0 „gut gemacht, war mit voller Kapelle auch hochmotiviert.“ Baierl dagegen musste auf eine Reihe kranker und verletzter Spieler verzichten. Unter anderem fehlten die Innenverteidiger Jakob Gräser und Maximilian Rupp, Martin Dausch und Nikola Trkulja aus der Kreativ-Abteilung und die Offensivspieler Ardian Morina und Leonard Zeqiri. So bot der FCM-Trainer beim Blitzturnier andere Formationen auf als die, die ihm für das erste Punktspiel 2023 am Samstag zuhause gegen Türkspor Augsburg vorschweben. Der FCM-Coach ist zuversichtlich, dass die meisten Spieler am nächsten Wochenende zur Verfügung stehen. In Sachen Fitness sieht er seine Mannschaft „voll im Saft. Nach vorne bringen wir in Vollbesetzung schon Speed und damit auch spielerische Qualität“. Ein Manko ist aber nach wie vor die Chancenverwertung: „Und hinten sind wir leider durch individuelle Fehler für Gegentreffer gut“. Außerdem hofft Baierl, dass sich bis zum Wochenende die Wetterverhältnisse bessern. Immerhin absolvierte der FCM vergangene Woche die Trainingseinheiten auf Natur- statt Kunstrasen.

1. FC Sonthofen Der Landesliga-Spitzenreiter steigt am Sonntag in den Pflichtspielbetrieb ein, doch die Partie gegen die außer Konkurrenz spielende SpVgg Unterhaching II fließt nicht in die Wertung ein. Beim Blitzturnier kam Routinier Andreas Hindelang (elf Saisontore) noch nicht zum Einsatz. Der 35-Jährige soll nach Verletzungspause diese Woche wieder mittrainieren. (mit beß, ass, dl

