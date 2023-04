TSV Sonthofen krönt sich zum Bezirksligameister: So beurteilen die Spieler die Erfolgsaison

Die Sonthofer Basketballer sichern sich mit ihrem Sieg über den TV Augsburg III die Meisterschaft in der Bezirksliga. Die Stimmen zur herausragenden Saison.

Sie haben geliefert. Die Basketballer des TSV Sonthofen haben das Saisonfinale in der Bezirksliga gegen Schlusslicht TV Augsburg III mit 72:52 (41:24) gewonnen und sich damit die Meisterschaft gesichert. Getragen von 150 Zuschauern in der Gymnasiumhalle zeigte das gesamte Team eine starke Leistung. Center Milan Lipp (23 Punkte) und Flügelspieler Moritz Malik (22) ragten offensiv heraus.

Das sagen die Spieler des TSV Sonthofen zur Aufstiegssaison

Nun steigen die Korbjäger nach dem freiwilligen Rückzug in der vergangenen Spielzeit direkt wieder in die Bezirksoberliga auf. Die Stimmen zur Meister-Saison:

Spielertrainer Tim Eisenhauer „Wichtig war, dass wir uns von Anfang an einen Vorsprung erspielt haben und den kontinuierlich ausgebaut haben. So hat jeder seine Einsatzzeit bekommen. Das hat zum Abschluss nochmal richtig Spaß gemacht vor der vollen Tribüne. Wir sind durch die gesamte Saison gut durchgekommen, hatten nur einen wirklichen Ausrutscher auswärts gegen Diedorf. Dass unsere Nachwuchsspieler sich in ihrer ersten Saison so schnell und gut integriert haben, motiviert für die kommenden Jahre. Jetzt greifen wir aber erst noch im Pokal an. Da haben wir einen Titel zu verteidigen.“

Denker und Lenker auf und neben dem Feld: Spielertrainer Tim Eisenhauer führte das Team zum Titel. Bild: Günter Jansen

Top-Scorer Moritz Malik „Wir spielen im Vergleich zum Beginn der Saison deutlich besser zusammen. Die jungen Spieler sind mittlerweile ins Team gewachsen. Der Sieg gegen Augsburg

Routinier Fabian Ullmann „Ich muss die Fans hervorheben. Die Stimmung ist bei jedem Heimspiel überragend. Das ist in der Liga nicht selbstverständlich. Außerdem freut mich besonders, dass Moritz Malik seine bislang beste Saison gespielt hat und in vielen Spielen als Top-Scorer vorangegangen ist. Und die Verteidigung der Großen, Milan Lipp, Patrik Kristofic und Noa Hüper, war ligaweit die beste – die Meisterschaft haben wir uns redlich verdient.“

Routinier Fabian Ullmann erzielte gegen Schlusslicht TV Augsburg III acht Punkte. Bild: Günter Jansen

Basketballer des TSV Sonthofen sind noch im Bayern- und Bezirkspokal gefordert

Vorbei ist die Saison für die frischgebackenen Bezirksliga-Meister nach dem furiosen Ligafinale aber noch nicht. In der ersten Runde des Bayernpokals empfängt der TSV Sonthofen als klarer Außenseiter am 22. April den starken Regionalligisten DJK SB München. Eine Woche später sind die Oberallgäuer beim Final Four des Bezirkspokals gefordert. In Gersthofen können Eisenhauer und Co. ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Im Halbfinale geht es gegen den ungeschlagenen Bezirksoberliga-Meister und Finalgegner des vergangenen Jahres, BG Illertal. Das andere Halbfinale bestreiten der TSV Gersthofen und die DJK Kaufbeuren.

