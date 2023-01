Tumor bei ESVK-Talent entdeckt: DEL2-Klub gibt Update zu Yannik Burghart

Hiobsbotschaft für den ESV Kaufbeuren: Bei Stürmer Yannik Burghart wurde ein Tumor entdeckt. Der 20-Jährige wurde bereits operiert.

31.01.2023 | Stand: 12:44 Uhr

Der ESV Kaufbeuren hält sich weiterhin auf Tabellenplatz zwei der DEL 2 – ein unglaublicher Erfolg für die Buron Joker, der in der zurückliegenden Woche aber zumindest zeitweise und besonders beim jungen Spieler Yannik Burghart in den Hintergrund rückte.

Nachdem sich der Eishockeystürmer erst kürzlich wieder von einer im Sommer 2022 erlittenen Verletzung erholt hatte, wurde vor knapp einer Woche ein erneuter Ausfall bekannt. Was der ESV Kaufbeuren erst am Dienstag mitteilte: Der Grund für den Ausfall war ein im Unterleib entdeckter Tumor. Der 20-Jährige musste umgehend operiert werden. Der Verein teilte mit, dass man "keinerlei medizinische Details" zur Behandlung des Spielers bekanntgeben werde.

Bei Yannik Burghart stehen weitere Untersuchungen an

Klar sei nur, dass bei Burghart noch weitere Untersuchungen anstehen. Wann er wieder trainieren oder spielen kann, ist offen. Noch vor gut einer Woche und vor der Diagnose hatte sich Burghart zum Ziel gesetzt, über viel Eiszeit, unter anderem auch beim EV Füssen, für den er mit einer Förderlizenz auflief, wieder Spielpraxis sammeln zu wollen. Daraus wird erst einmal nichts.

Auch beim ehemaligen ESVK-Keeper Jan Dalgic wurde ein Tumor entdeckt

Yannik Burghart ist übrigens nicht der einzige Spieler, bei dem eine Tumorerkrankung für Bestürzung in der Eishockey-Szene sorgt. Anfang Januar wurde beim aktuell in Hannover (Oberliga Nord) spielenden Keeper Jan Dalgic (früher ESVK) ein Hirntumor entdeckt und operativ entfernt. Die Spendenbereitschaft war in Folge riesig, auch bei einem Heimspiel der Buron Joker wurde gesammelt, um die Familie Dalgic bei der kostenintensiven Behandlung, die privatärztlich erfolgt, zu unterstützen.