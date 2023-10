Turbulentes Wochenende: Diese Personalien stehen beim ESVK im Fokus

Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren begrüßt nicht nur Rückkehrer Sami Blomqvist in seinen Sturmreihen, sondern besetzt auch andere Positionen neu.

10.10.2023 | Stand: 15:10 Uhr

Ein aus personeller Sicht hoch spannendes Wochenende liegt hinter dem Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren. Ein Wochenende, an dem das Derby im ausverkauften eigenen Stadion gegen Landshut knapp, aber verdient mit 2:3 verloren und das Auswärtsspiel gegen Weißwasser knapp, aber verdient mit 2:1 gewonnen wurde.

In beiden Matches stand der einstige Joker-Topscorer Sami Blomqvist für die Rot-Gelben auf dem Eis. Er hatte den Saisonstart in der DEL2 verpasst, weil sein deutscher Pass noch fehlte. Dieser wurde ihm nun am Freitag ausgehändigt, nur Stunden später griff er bereits ins Geschehen ein.

Der Pass ist da: Keine "Wunderdinge" von Sami Blomqvist erwarten

„Wir hatten alles schon vorbereitet, entsprechend ging es dann zügig“, sagte ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl über die Lizenzierung, die somit am Freitagnachmittag erfolgte. Blomqvist kam in den 120 Spielminuten immerhin auf einen Assist, spielte am Wochenende aber sowohl neben Spurgeon und Lammers, also auch neben Hops und Burghart sowie neben Laaksonen und Lewis. „Wir konnten uns auf seinen Einsatz ja nicht zu 100 Prozent vorbereiten“, erklärte Kreitl. Mittrainiert hatte der gebürtige Finne zuletzt als 13. Stürmer. „Wunderdinge“ könne man von Blomqvist jedenfalls nicht erwarten, stellte Kreitl klar.

So ein Wunderding, das gelang vielleicht Goalie Rihards Babulis. Der 20-Jährige, der im Sommer aus Bad Nauheim an die Wertach kam, bestritt beim Sieg am Sonntag in der Lausitz sein erstes Pflichtspiel für die Joker (Daniel Fießinger pausierte) – und glänzte: Seine Fangquote lag bei überragenden 97,5 Prozent.

Babulis war somit einer der Garanten für die drei Zähler. Und nicht nur Babulis debütierte, sondern auch Jakob Weber. Der 19-Jährige ist der vierte Youngster, der von Red Bull München via Förderlizenz nach Kaufbeuren geschickt wird – am Sonntag anstelle von Verteidiger Sten Fischer, der zuletzt mehrmals im Joker-Dress spielte. Für Weber ist es eine Art Heimspiel. Geboren in Karaganda, der fünfgrößten Stadt Kasachstans, zog seine Familie nach Kaufbeuren, als er acht Monate alt war.

Rihards Babulis glänzt bei seinem Pflichtspiel-Debüt

Er durchlief beim ESVK alle Nachwuchsteams, nach einem U 14-Turnier warb ihn die Red Bull Akademie an. Nun erfolgte also sein Comeback an der Wertach. „München hat die Anfrage gestellt, wir hatten Platz für ihn“, sagte Michael Kreitl. Auf den Förderlizenzpositionen herrscht derzeit relativ viel Rotation.

Der Ende September so starke Nikolaus Heigl etwa fehlte am Wochenende, weil RB ihn brauchte. Konstant in Kaufbeuren ist aktuell nur sein Bruder Thomas. „Am Schluss entscheidet München, wer bei uns ist“, betonte Kreitl, der aber erklärte, dass der Partnerverein schon versuchen würde, eine Konstanz herzustellen. Ziel sei es ja auch, dass Spieler 20 Matches für Kaufbeuren bestreiten, weil sie nur dann berechtigt sind, auch in den Play-offs für den ESVK zu agieren.

In der DEL2-Tabelle steht der ESV Kaufbeuren auf Platz drei

Die Play-off-Plätze sind indes weit weg für DEL 2-Teams, die man eigentlich dort verortet hätte. Mit Ravensburg und Bad Nauheim liegen die Finalisten der Vorsaison auf Play-down-Rängen, auch Krefeld steckt im Tabellenkeller. Und DEL-Absteiger Bietigheim ist mit nur vier Punkten aus neun Spielen mit Abstand Letzter. Das Abschneiden Bietigheims „verwundert schon“, sagt Kreitl. „Aber alles ist so eng. Ravensburg und Krefeld werden sicher noch kommen“. Wie gering die Unterschiede sind, zeigt auch diese Zahl: Den Zweiten und den 13. trennen nur fünf Zähler. Und: Kaufbeuren, aktuell Dritter, hat wie drei andere Teams (Landshut, Rosenheim, Selb) derzeit 16 Punkte auf dem Konto.