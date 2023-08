Das ist der neue Kapitän der Drittliga-Turner der TG Allgäu

Michael Urbin ist neuer Kapitän der TG Allgäu. Der 28-Jährige führt die junge Turner-Mannschaft in die Drittliga-Saison, die Ende September beginnt.

Vieles wird in der kommenden Saison neu sein bei der TG Allgäu. Nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga erwarten die Allgäuer Turner nicht nur neue Gegner – auch ein neuer Kapitän führt das Team künftig in die Wettkämpfe. Michael Urbin wurde von der Mannschaft gewählt und tritt die Nachfolge von Martin Hartner an, den es zum Zweitliga-Aufstiegsaspiranten Exquisa Oberbayern zieht.

Der 28-Jährige vom TSV Markt Wald, der in München trainiert, feiert seine Premiere als Kapitän in zwei Monaten, wenn der Saisonstart in der dritten Bundesliga ansteht. Nachdem die Kaderplanung schon vor mehreren Wochen abgeschlossen wurde, ist nun auch die Mannschaftsleitung der Allgäuer um Wettkampfvorstand Florian Schreiber und Mannschaftsführer Stefan Haydn komplett.

Michael Urbin: „Das Kapitänsamt zu übernehmen, bedeutet mir viel“

Urbins turnerische Stärken liegen am Boden, Barren und Reck. In diesem Jahr liegt ein spezieller Trainingsfokus auch am Sprung, wo er sein Potenzial weiter ausschöpfen möchte. „Ich sehe in unserer Mannschaft eine gute Balance zwischen erfahrenen Turnern und jungen dynamischen Newcomern“, sagte Urbin. „Das Kapitänsamt zu übernehmen, bedeutet mir viel.“

Als sportliches Ziel sieht Urbin auf längere Sicht die Rückkehr in die zweite Liga. „Daneben geht es für unsere Nachwuchsturner darum, Erfahrungen zu sammeln“, sagte Urbin. „Es macht grundsätzlich einfach Spaß mit dieser Mannschaft, das Miteinander ist super. Davon sollen auch künftig unsere Talente präsentieren.“ TGA-Präsident Michael Läufle sieht das Team gut gerüstet: „Mit 139 Geräteeinsätzen zählt Michael zu den Leistungsträgern der TGA. Er gibt gute Impulse, und seine Qualität wiederum gibt der Mannschaft Sicherheit.“

Am 23. September startet die Drittliga- Saison

Nach einem Trainingslager im Juli in der Schweiz und einem internen Trainingswettkampf im August gehe es für die TG Allgäu im September noch zum Testwettkampf gegen Zweitligist TSV Buttenwiesen. Am 23. September starten die Allgäuer Turner auswärts in Heilbronn. in die Drittliga-Saison.

