Nach Schimmelbefall und Sperrung: Freude über Hallen-Wiedereröffnung beim TV Haldenwang

Beim TV Haldenwang hoffen alle, dass das Kapitel nach zwei Jahren nun endlich beendet ist. Ex-Bürgermeister Anton Klotz erinnert an „Goldene Zeiten“.

17.01.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Der Begriff „Klimaterroristen“ hat es bundesweit zum Unwort des Jahres 2022 gebracht. Hätte diese Abstimmung ausschließlich in Haldenwang stattgefunden, wären sicher ganz andere Begriffe ganz oben gestanden in der Hitliste der Bäh-Wörter. Vielleicht „Lebensmittelmarktschnell-ansiedlung“. Ganz bestimmt aber „Schimmelbefall“ und „Sporthallensperrung“, vorzugsweise versehen mit Serienteil „1“ und „2“, weil so eine Turnhallen-Sanierung in Haldenwang durchaus das Zeug zum Mehrteiler hat.

