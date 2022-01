Corona sorgt für ein vorzeitiges Ende der U20-WM mit den beiden Kaufbeurern Yannik Burghart und Markus Schweiger. Das angepeilte Ziel bleibt unerreichbar.

Von Thomas Schreiber

04.01.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Für Markus Schweiger und Yannik Burghart vom Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren sollte die U 20-Weltmeisterschaft in Kanada zum sportlichen Höhepunkt dieser Saison werden, doch bereits in der Vorrunde wurde das Turnier der zehn weltbesten Nachwuchsmannschaften in Edmonton abgebrochen. Immer mehr Coronafälle bei den verschiedenen Teams haben den Weltverband IIHF zu diesem Entschluss geführt.