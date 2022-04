Auf der Flucht vor dem Ukraine-Krieg landet Talent Anastasiia Fomchenkova im Oberallgäu. Eine Geschichte über emotionale Begegnungen und sportliche Träume.

01.04.2022 | Stand: 21:47 Uhr

Wenn sie auf dem Eis steht, dann denkt Anastasiia Fomchenkova wenigstens für eine Zeit lang nicht an den Krieg in ihrem Heimatland. Deshalb ist jede Minute, die die 14-jährige Eiskunstläuferin im Eissportzentrum in Oberstdorf verbringt, unheimlich wertvoll.