US Open im Kickboxen: Elfjährige Allgäuerin trumpft in Orlando auf

Beim größten Kickbox-Turnier der Welt kommt Livia Rudi aus Biessenhofen zwei Mal aufs Podium. Als nächstes steht die WM in der Türkei an.

06.07.2022 | Stand: 16:33 Uhr

Es sind die nächsten Erfolge für die erst elf Jahre alte Kickboxerin Livia Rudi aus Biessenhofen. Beim größten internationalen Turnier der Welt in Orlando ( USA) mit insgesamt rund 3000 Akteuren aller Altersklassen kam die Schülerin des Marien-Gymnasiums zwei Mal aufs Treppchen. „Die US Open waren sehr schön. Tolle Kämpfer und tolle Kämpfe“, sagte sie nach dem Abschluss des Turniers am zurückliegenden Wochenende.

In der Kategorie Leichtkontakt, offiziell continuous sparring genannt, sicherte sie sich den ersten Rang. Im clash sparring, das zwischen dem auch hierzulande bekannten Point Fighting und Leichtkontakt angesiedelt ist, verpasste Rudi knapp das Finale und sicherte sich letztlich Platz drei. „Mit dem ersten Platz bin ich glücklich, mit dem dritten Rang zufrieden“, bilanzierte die Elfjährige.

Nächstes Ziel ist die WM in der Türkei

Insgesamt sei die Reise in die USA „ein tolles Erlebnis gewesen“. Am Montag nun ging ihr Flug zurück nach Deutschland, wo sie sich schon bald in Landsberg mit Trainer Ibrahim Karakoc auf das nächste große Event, die Weltmeisterschaft in der Türkei, vorbereiten wird.

