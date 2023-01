Verletzungssorgen belasten den ESV Kaufbeuren

Ausfälle reißen Lücken in Angriff und Verteidigung des ESV Kaufbeuren. Dafür gibt es gute Nachrichten nach dem Bandencrash von Tomas Schmidt.

27.01.2023 | Stand: 12:26 Uhr

Gerade erst hatte Yannik Burghart sein DEL 2-Comeback auf dem Eis gegeben. Nun ereilte den 20-jährigen Stürmer vom ESV Kaufbeuren, der kürzlich auch mit einer Förderlizenz für den EV Füssen ausgestattet wurde (wir berichteten), die nächste Hiobsbotschaft. Burghart wird in kommender Zeit nicht spielen können, er muss sich einer Operation unterziehen. Zuvor hatte den 20-Jährigen eine vom ESVK nie genauer umschriebene Verletzung ausgebremst. Zugezogen hatte er sich diese im Trainingscamp vor der Saison.

Neben Burghart muss der ESV Kaufbeuren am Wochenende auch auf seinen punktbesten Verteidiger verzichten: Alexander Thiel (elf Tore und 17 Assists in 38 Einsätzen) pausiert wegen einer nicht näher bezeichneten Unterkörperverletzung.

Yannik Burghart und Alexander Thiel fallen aus

Aber es gibt auch positive Nachrichten von den Jokern. Bei Verteidiger Tomas Schmidt, der kürzlich im DEL 2-Spiel gegen Selb in die Bande krachte und seitdem verletzt fehlt, ist wohl doch keine Operation notwendig. Es gehe ihm besser, teilte er unserer Redaktion mit. Wie lange Schmidt, der am kommenden Dienstag seinen 34. Geburtstag feiert, ausfällt, ist aber weiterhin unklar.

Der ESVK geht daher mit einem etwas ausgedünnten Kader in das letzte Hauptrundenviertel. Am Freitag ab 19.30 Uhr empfangen die Joker den Tabellensiebten Freiburg, ehe am Sonntag um 17 Uhr das Auswärtsspiel in Crimmitschau (Platz zwölf) ansteht. Klar ist schon jetzt: Wegen des Sieben-Punkte-Vorsprungs auf Ravensburg geht der ESVK unabhängig von den Ergebnissen am Wochenende als Tabellenzweiter in den Februar.

Diese Duelle stehen in der Eishockey-Oberliga an

Schwere Aufgaben hat der ECDC Memmingen (7. Tabellenplatz) am Wochenende zu lösen. Er tritt gegen die Viert- und Fünftplatzierten an: Am Freitag ab 20 Uhr ist der SC Riessersee zu Gast. Am Sonntag geht es zum Höchstadter EC, Spielbeginn ist dann um 18 Uhr. Gegen beide Gegner gab es für die Indians in dieser Saison noch nichts zu holen. Nach wie vor Tabellennachbarn sind die beiden Allgäuer Teams. Für den EV Füssen(8. Platz) startet das Wochenende am Freitag um 20 Uhr auswärts beim Tabellendritten Deggendorfer SC. Am Sonntag kommt der Tabellennachbar Passau an den Bundesstützpunkt im Ostallgäu. Das Eröffnungsbully ist um 18 Uhr angesetzt. (fe)