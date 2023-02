Lange Laufzeit: Dieter Orendorz bleibt beim ESV Kaufbeuren

ESV Kaufbeuren ist am Freitag in Dresden gefordert. Trainer Marko Raita will eine Bilanz aufbessern und kann weiter mit Verteidiger Dieter Orendorz planen.

21.02.2023 | Stand: 16:10 Uhr

Der im vergangenen Sommer von den Kassel Huskies zum ESV Kaufbeuren gewechselte Verteidiger Dieter Orendorz wird bis einschließlich der Saison 2024/25 für die Joker auflaufen. Bei einem Sponsorenevent gab der Verein bekannt, dass der 30-jährige Verteidiger seinen Vertrag um zwei Spielzeiten verlängert hat. Manager Michael Kreitl bezeichnete Orendorz als „auch in der Kabine wertvollen Spieler“. Es sei schnell klar gewesen, dass er gehalten werden solle. Orendorz’ Hauptaugenmerk liegt darauf, Tore zu verhindern. In dieser Saison bereitete der gebürtige Iserlohner aber auch schon acht Tore. Seine Fähigkeiten sind wieder am Freitagabend (19.30 Uhr) gefragt, wenn es für Kaufbeuren zum Gastspiel nach Dresden geht. Die Eislöwen liegen in der Tabelle als Dritter direkt hinter dem ESVK, haben allerdings schon drei Spiele mehr absolviert.

ESVK-Coach Marko Raita spricht Auswärtsschwäche an

Seit Weihnachten stottert der Motor des Teams von Ex-Joker-Coach Andreas Brockmann aber ein wenig. Aus sechs Spielen gab es nur zwei Siege. Gegen Kaufbeuren könnte für die Sachsen aber etwas möglich sein, denn der ESVK zeigte sich zuletzt nicht auswärtsstark. Aus den vergangenen fünf Partien in der Fremde holten die Joker nur fünf Zähler. „Unsere Auswärtsbilanz ist nicht zufriedenstellend. Es gibt Verbesserungsbedarf“, sagt ESVK-Trainer Marko Raita. „Wir müssen in der Lage sein, noch bescheidener an diese Spiele heranzugehen.“ Es gelte, den Vorteil der Heimmannschaften auf dem Eis wettzumachen.

Mit Selb kommt ein formstarkes Team nach Kaufbeuren

Dass das klappen kann, hätten Auswärtsspiele in dieser Saison bereits gezeigt, sagt Raita. In Freiburg siegte Kaufbeuren kurz vor Weihnachten etwa mit 5:2. „Aus diesen Erfahrungen muss man lernen und dann weiter auf diesem Niveau spielen“, fordert der Cheftrainer. Dresden indes dürfte am Freitag in besonderem Maße motiviert sein. Denn das Kaufbeuren-Spiel ist die letzte Heimpartie bis 8. Februar. Nach der Partie gegen die Allgäuer stehen für Dresden zu fünf Auswärtsspielen am Stück an. Eine schwere Aufgabe erwartet den ESVK auch am Sonntag (17 Uhr) gegen den Tabellenachten Selb. Die Wölfe sind aktuell eines der formstärksten Teams der DEL2 – sie haben in den vergangenen vier Partien keinen Punkt liegen lassen.

Auf die Eishockey-Oberligisten warten schwere Aufgaben

Anspruchsvolle Aufgaben warten am Wochenende auf Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen. Die Indians sind am Freitagabend (19.30 Uhr) bei den Tölzer Löwen gefordert, zwei Tage später kommt Tabellenführer Blue Devils Weiden an den Hühnerberg. Das Duell gegen den Ligaprimus steigt am Sonntag (18 Uhr). Der EV Füssen tritt am Freitag (19.30 Uhr) in Landsberg an und empfängt am Sonntag (18 Uhr) den EC Peiting. Der EV Lindau trifft zunächst zuhause auf Passau bevor (Freitag, 19.30 Uhr), ehe es zum ESC Klostersee geht (Sonntag, 17.30 Uhr).

Lesen Sie auch: Wie Fabian Nifosi beim ESVK den Sprung in das DEL2-Team schaffte