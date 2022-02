Viel Frust nach knappem Joker-Sieg

Verunsicherte Kaufbeurer gewinnen nach Verlängerung gegen Bayreuth. Ein Leckerbissen war der Auftritt für die rund 1000 Fans nicht. Überzahlspiel des ESVK macht Sorgen.

14.02.2022 | Stand: 12:24 Uhr

Die Fanseele beim ESV Kaufbeuren leidet dieser Tage. Aufschluss darüber geben Statements von am Sonntagabend aus der Erdgas Schwaben Arena strömenden Anhängerinnen und Anhänger des Kaufbeurer Eishockeyvereins. In den Minuten zuvor hatten die Buron Joker in der DEL2 mit 5:4 in Verlängerung gegen Bayreuth gewonnen und sich somit immerhin zwei Zähler gesichert. „Schmeichelhaft“ war da noch eines der netteren Worte, von denen, deren Herz rot und gelb ist.

Der nächste Keeper überzeugt

„Schrecklich“ und „nicht verdient“ hieß es des Weiteren bei den Fans. „Da brauchst du am Dienstag gar nicht mehr gehen“, warf einer in die Runde. Dabei haben die Joker auch dann Anfeuerung von den Rängen bitter nötig, steht doch das nächste Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den direkten Klassenerhalt an: Freiburg. Vor dem EHC war aber Bayreuth und somit ein weiteres Spiel, in dem eine zu junge Kaufbeurer Mannschaft zu wenig Selbstvertrauen auf dem Eis stand. Einer der auffälligsten Akteure war dabei sogar der dritte Torhüter der Joker, Dieter Geidl, der derzeit die verletzten Stefan Vajs und Maximilian Meier vertritt. Und je später es wurde, desto mehr waren seine Künste gefragt. So hielt der erst 18-Jährige die Joker im dritten Drittel beim Stand von 4:4 ein ums andere Mal im Spiel, während Teile seiner Vorderleute ihre Position nicht hielten.

Doppelt an den Pfosten

Und Glück war auch auf Kaufbeurens Seite, etwa rund vier Minuten vor Schluss, als Bayreuth binnen Sekunden doppelt gegen den Pfosten schoss. Die Tigers stellten es ohnehin clever an. Selbst im Abstiegskampf versuchten sie mitunter über hartes Vorgehen, den Jokern Meter zu rauben. Das klappte insbesondere nach der 30. Minute ganz gut, als sie einen 4:2-Vorsprung, den sich Kaufbeuren unter anderem durch zwei schön herausgespielte Powerplay-Tore erarbeitet hatten, noch aufholten.

Nervösität statt Sicherheit

„Wir haben in dieser Phase blöde Gegentore kassiert“, erklärte ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl. „Das hat mich etwas gewundert. Ich dachte, dass wir nach der 4:2-Führung ein Stück mehr Sicherheit verspüren.“ Letztlich zeige der Verlauf des Spiels in der Schlussphase die Verunsicherung des Teams und den Druck, der auf der Mannschaft lastet, sagt der ehemalige DEL-Stürmer. Kreitl: „Jeder will unbedingt noch die Play-offs erreichen.“ Entsprechend müsse man nicht diskutieren, dass die Lage beim ESVK gerade nicht gut sei, erklärte Kreitl angesprochen auf die harten Worte der Fans. „Wir werden aber entsprechende Lösungen präsentieren“, versprach er.

Schlagkräftiger Coach

Denn schon am Dienstag geht es für die Joker weiter. Dann gastiert Skandal-Trainer Robert Hoffmann mit seinen Freiburgern ab 19.30 Uhr in Kaufbeuren. Hoffmann hatte sich vergangene Woche eine Keilerei mit Dresdens Trainer Andreas Brockmann (früher Joker-Coach) geliefert und wurde dafür mit zwei Spielen Sperre bestraft. Nun darf er wieder auf seinen Arbeitsplatz, die Bank, zurückkehren – ebenso wie der immer giftige Scott Allen ins Team zurückkommt: Auch er war nach einem rüden Foul vergangene Woche gesperrt worden.

