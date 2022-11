Vierschanzentournee 2022/23 in Oberstdorf: Auftaktspringen in der WM-Skisprung Arena

Am 29. Dezember ist es soweit: Mit der Vierschanzentournee startet der bekannteste Wettkampf im Skispringen in Oberstdorf. Alle Infos rund um das Springen.

17.11.2022 | Stand: 15:29 Uhr

Zum 71. Mal treffen sich die weltbesten Skispringer zur Vierschanzentournee, um sich zum Auftaktspringen in der WM-Skisprung Arena (ehemals Audi Arena) in Oberstdorf von der Schattenbergschanze zu stürzen. Das Springen findet am 29. Dezember statt, doch schon davor trifft sich die Welt-Elite in Oberstdorf zum Training und für die Qualifikation.

Wo kann man das Skispringen in Oberstdorf im TV und online verfolgen? Wie kommt man an Tickets für die Vierschanzentournee 2022 in der WM-Skisprung Arena und um welche Uhrzeit springen die Athleten von der Schattenbergschanze? Diese Fragen zum Auftaktspringen der 71. Vierschanzentournee beantworten wir im Folgenden:

Training, Quali, 1. und 2. Durchgang - der Zeitplan

Wo kann ich Tickets für das Skispringen in Oberstdorf kaufen?

Wo kann ich die Vierschanzentournee in Oberstdorf live im TV oder Live-Stream schauen?

Ergebnisse, Sieger, Tabelle: Wer ist an der Schattenbergschanze aufs Podest gesprungen?

Zuschauer, Schanzen und mehr: Daten und Fakten zur WM-Skisprung Arena Oberstdorf

Vierschanzentournee 2022 in Oberstdorf: der Zeitplan

Mittwoch, 28.12.2022: Qualifikation 14.15 Uhr: Offizielles Training 16.30 Uhr: Qualifikation

Donnerstag, 29.12.2022: Wettkampf 15.00 Uhr: Probedurchgang 16.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang Anschließend: Finaldurchgang Anschließend Siegerehrung 1.-3. Platz



Wo kann ich Tickets für das Skispringen in Oberstdorf kaufen?

Der offizielle Ticket-Partner der Vierschanzentournee 2022 in Oberstdorf bietet auf seiner Website drei verschiedene Tickets für das Auftaktspringen an. Folgende Tickets sind dort zu finden:

71. Vierschanzentournee: 2-Tages-Pass (36,00 Euro, Stand 17.11.2022)

71. Vierschanzentournee: Qualifikation (16,00 Euro, Stand 17.11.2022)

71. Vierschanzentournee: Wettkampf (30,00 Euro, Stand 17.11.2022)

Interessierte können sich die Tickets online hier kaufen. Die offiziellen Anbieter haben in den vergangenen Jahren öfter vor unseriösen Anbietern gewarnt. Alle Infos zum Ticketkauf finden Sie hier.

Vierschanzentournee 2022 in Oberstdorf live im TV oder im Stream: die Anbieter

Das Auftaktspringen in Oberstdorf ist für viele Menschen weit über die Grenzen des Allgäus hinaus ein fester Termin im TV-Jahr. Zu sehen ist die Tournee auf der Schattenbergschanze live im Free-TV und im Live-Stream auf ARD oder ZDF am 29. Dezember ab etwa 15.00 Uhr. Die Öffentlich-Rechtlichen wechseln sich bei den Übertragungen ab. Online können sich Skisprung-Fans den Wettkampf auf DAZN live ansehen.

Ergebnisse, Sieger, Tabelle: Wer ist in Oberstdorf 2022 beim Skispringen auf dem Podest gelandet?

1. Durchgang : 1. Platz: noch nicht bekannt 2. Platz: noch nicht bekannt 3. Platz: noch nicht bekannt

: 2. Durchgang : 1. Platz: noch nicht bekannt 2. Platz: noch nicht bekannt 3. Platz: noch nicht bekannt

: Finale : 1. Platz : noch nicht bekannt 2. Platz: noch nicht bekannt 3. Platz: noch nicht bekannt

:

Wie sich die Ergebnisse der Vierschanzentournee in Oberstdorf auf den Weltcup im Skispringen 2022/23 auswirken lesen Sie hier in der Gesamtwertung.

Bilderstrecke

Vierschanzentournee: Auftaktspringen in Oberstdorf

1 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 2 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 3 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 4 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 5 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 6 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 7 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 8 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 9 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 10 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 11 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 12 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 13 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 14 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 15 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 16 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 17 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 18 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 19 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Lienert / Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Lienert / Siegert 20 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Lienert / Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Lienert / Siegert 21 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 22 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 23 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Benedikt Siegert 24 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 25 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 26 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 27 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 28 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 29 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 30 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 31 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 32 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 33 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 34 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Lienert / Siegert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Lienert / Siegert 35 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 36 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 37 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 38 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 39 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 40 von 40 Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert Ende 2019 feierten 25.000 Fans die deutschen Skispringer in der Audi Arena. Beim Auftaktspringen gewann damals Ryoyu Kobayashi vor dem Allgäuer Karl Geiger. Bild: Ralf Lienert 1 von 40 Auftaktspringen Vierschanzentournee Oberstdorf, Sonntag Zuschauer in der Oberstdorf Arena Bild: Benedikt Siegert Auftaktspringen Vierschanzentournee Oberstdorf, Sonntag Zuschauer in der Oberstdorf Arena Bild: Benedikt Siegert

Zuschauer, Schanzen und mehr: Zahlen und Fakten zur WM-Skisprung-Arena Oberstdorf

Die WM-Skisprung-Arena in Oberstdorf ist die einzige Skisprungschanze in den Allgäuer Alpen und hält Platz für 27.000 Skisprung-Fans bereit. In der Arena, die noch bis zur Saison 2021/22 Audi Arena Oberstdorf hieß, befinden sich fünf Schanzen (Hillsize = HS):

Große Schattenbergschanze (HS137)

Normalschanze (HS106)

HS 60

HS 30

HS 20

Bilderstrecke

Fotos: Schattenbergschanze in Oberstdorf kurz vor der Vierschanzentournee 2021/22

Die WM-Skisprung-Arena änderte außerdem im Laufe der Jahre des öfteren den Namen. So hieß die Schanze früher:

Bis 2004: Skisprungstadion am Schattenberg

Bis 2017: Erdinger Arena

Bis 2022: Audi Arena

Seit 2022: WM-Skisprung Arena

Mehr zur Geschichte des Skisprung-Stadions lesen Sie hier.