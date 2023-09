AllgäuStrom Volleys Sonthofen starten gegen amtierenden Meister in die Drittliga-Saison

Zu Beginn der Drittliga-Saison erwarten Sonthofens Frauen am Samstag die DJK Augsburg-Hochzoll. Ziel ist die obere Tabellenhälfte – trotz einiger Abgänge.

15.09.2023 | Stand: 12:16 Uhr

Die Volleyballerinnen des TSV Sonthofen schlagen wieder auf. Am Samstag starten die Oberallgäuerinnen von Trainerin Vanessa Müller gleich mit einem Topspiel in die neue Drittliga-Saison. Um 19.30 Uhr steht den AllgäuStrom Volleys mit der DJK Augsburg-Hochzoll der amtierende Meister gegenüber. „Wir sind mit dem Start der Saison grundsätzlich gut aufgestellt, sind aber fürs erste Heimspiel leider schon etwas gebeutelt“, sagt Kapitänin Katharina Schöll. „Wenn bald aber alle dabei und fit sind, können wir in der Liga eine gute Rolle spielen.“

Das neu formierte Sonthofer Team um Müller und Co-Trainer Michael Höbel peilt nach der durchwachsenen vergangenen Saison und dem Abschlussrang acht einen Platz in der oberen Hälfte der Liga an. Nach zahlreichen Abgängen von Spielerinnen (Veronika Kettenbach, Nora Harner, Patricia Wendl, Emma Gröbl und Alina Scherzl) sowie Mitgliedern des Organisationsteams mussten die Verantwortlichen das Team frühzeitig neu formieren.

AllgäuStrom Volleys präsentieren drei Rückkehrerinnen

Mit Annika Zeller, Vanessa Herz und Janina Landerer kehren drei Spielerinnen zum TSV zurück, die schon Drittliga-, teils sogar Zweitliga-Erfahrung gesammelt haben und wichtige Stützen des Teams bilden werden. Talent Ssiyanna Venos (Jahrgang 2006), das bereits in der Vorsaison einige Einsätze in Sonthofen hatte, ist nun fester Bestandteil der Mannschaft. Den Kern der Volleys bilden die bewährten Kräfte, allen voran Routinier Caro Strobl, Kapitänin Schöll und Caroline Wyklicky, die zukünftig auch Aufgaben im Organisationsteam des TSV übernehmen. Ebenso laufen Anne Blos, Laura Butzlaff, Patricia Moser, Nell Pia Ostwald und Asiye Gürsoy wieder für die AllgäuStrom Volleys auf.

„Die Zusammensetzung gefällt mir ziemlich gut. Es ist schon jetzt ein guter Haufen geworden und es macht richtig Spaß in der Mannschaft. Ich spüre früh, dass sich ein guter gemeinsamer Wille aufbaut“, sagt Müller. „Und ich habe das Gefühl, dass wir als Team besser funktionieren können. Wir haben Spielerinnen dazubekommen, die dafür sorgen können, dass das Team noch stärker zusammenwachsen kann. Und dann hoffen wir, dass in jedem Fall weiter oben landen als im vergangenen Jahr.“

Mit der DJK Augsburg kommt direkt ein echter Gradmesser nach Sonthofen

Zum Saisonstart wartet direkt ein Gradmesser. Die Gäste aus Augsburg sicherten sich in der Vorsaison mit einem starken Schlussspurt noch die Meisterschaft. In den Reihen der DJK stehen die früheren Sonthoferinnen Lynn Drygalski und Theresa Müller. Die beiden jüngsten Duelle gingen jeweils über die volle Distanz von fünf Sätzen. Das Hinspiel in Sonthofen zum Saisonauftakt gewannen die Augsburgerinnen mit 3:2, das Rückspiel entschieden die Volleys mit 3:2 für sich. (mit cf)

