Jetzt sind die Fans gefragt - welcher Spieler des ESVK ragt heraus und wer enttäuscht?

Die Saison in der DEL2 ist für den ESV Kaufbeuren vorbei. Ab heute können Sie hier online abstimmen, wer für sie der „Spieler der Saison“ ist.

16.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Ein unerwarteter Trainerwechsel und ein ebensolcher Spieler-Abgang, dazu eine Niederlagenserie und eine Spielerentlassung: Die Saison des ESV Kaufbeuren in der DEL2 hatte mal wieder viel zu bieten. Jetzt sind die Leser und Fans dran: Stimmen Sie mit den AZ-Reportern über den ESVK-Spieler der Saison ab. Nach einem Auf und Ab in der DEL2-Saison 2021/2022 erreichten die Joker schließlich die Pre-Play-offs – und schieden dort gegen Freiburg in zwei engen Spielen aus. Der EHC entwickelt sich zum Angstgegner, denn schon voriges Jahr scheiterten die Joker in einer engen Serie in den Play-offs an dem Gegner.

Doch welcher Spieler hat überzeugt? Wer hat die Fans enttäuscht? Antworten auf diese Fragen gibt das Voting der Allgäuer Zeitung. Neben den AZ-Reportern können auch heuer wieder die Joker-Fans auf www.allgaeuer-zeitung.de ihren „Spieler der Saison“ wählen. Wählbar sind bis einschließlich Montag, 21. März, 18 Uhr, alle ESVK-Akteure, die mindestens 20 Saisonspiele bestritten haben.

Gracel dabei, Lehtonen nicht

Deshalb sind die abgewanderten Branden Gracel und Sören Sturm dabei, aber die Neuzugänge Mikko Lehtonen und Thomas Höneckl sowie Youngster wie Maximilian Hops oder David Diebolder nicht. Die Jury bei der Wahl zum ESVK-Spieler des Jahres setzt sich aus AZ-Sportredakteur Markus Frobenius sowie den freien Mitarbeitern und Experten Thomas Schreiber und Manuel Weis zusammen. Zusätzlich zählt das Online-Voting: Herangezogen werden jeweils die Top drei der genannten Spieler. Das Gesamtergebnis berechnet sich wie folgt: Der jeweils Erstplatzierte erhält drei Punkte, für den Zweiten gibt es zwei und für den Dritten einen Zähler. Wer die meisten Punkte erreicht, ist Spieler des Jahres. Stimmen Sie über Ihren Spieler der Saison ab.