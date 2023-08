Regen, Matsch und dominierende Platzhirsche bei der Walser Trail Challenge

Über 800 Ausdauersportler meistern die 7. Walser Trail Challenge im Kleinwalsertal. Ein Oberallgäuer Team sahnt den Großteil der Podestplätze ab.

31.07.2023 | Stand: 07:30 Uhr

Bei anspruchsvollen Bedingungen mit zahlreichen Regenschauern und matschigen Trails haben über 800 Läuferinnen und Läufer die Walser Trail Challenge im österreichischen Kleinwalsertal gemeistert.

Die Kurzdistanz am Samstag, den „Widderstein Trail“ über 15 Kilometer und 1000 Höhenmeter, dominierten die Lokalmatadoren. Bei den Männern gab es einen Vierfachsieg für das Sonthofer Allgäu Outlet Raceteam. Schnellster war Profi-Skibergsteiger aus Bad Hindelang vor seinen Teamkollegen Marc Dürr vor Michael Zweigart, Matthias Reichart und Hannes Wachter. Bei den Frauen siegte Madlen Kappeler vom Team Laufsport Saukel b-faster deutlich vor Johanna Steinmüller und Tanja Löwenhagen (beide Allgäu Outlet Raceteam). Insgesamt nahmen 467 Trailrunnerinnnen und Trailrunner die Kurzstrecke mit Start und Ziel in Baad in Angriff.

Lokalmatador Michael Zweigart gewinnt "Walser Ultra" 2023

Am Sonntag stand die Königsstrecke an. Der „Walser Ultra“ über satte 63 Kilometer und 3900 Höhenmeter führte die Läufer von Hirschegg über den Ifen und das Grünhorn nach Baad und weiter über die Widderstein- und Fiederepasshütte zurück nach Hirschegg. Und erneut triumphierte ein Platzhirsch. Vortageszweiter Michael Zweigart sicherte sich nach kräftezehrenden acht Stunden den ersten Platz vor David Welde (T+M Sport) und Stephen Baumgartner (Reichau) und wiederholte damit seinen Triumph aus dem Vorjahr. Außerdem holte sich Zweigart den Gesamtsieg aus „Widderstein Trail“ und „Walser Ultra“.

Walser-Ultra-Sieger Michael Zweigart beim Zieleinlauf nach acht kräftezehrenden Stunden in den Allgäuer Alpen. Bild: Dominik Berchtold

Bei den Frauen kam Michaela Wolf (Two Peaks Endurance) nach fast zehn Stunden als Erste ins Ziel und hatte damit fast 60 Minuten Vorsprung auf die Zweite Tamara Hartmann (Bergziegen). Dritte wurde Stephanie Gil (Laufsport Saukel b-faster).

Beim „Walser Trail“ über 29 Kilometer und 1700 Höhenmeter jubelte Lokalmatadorin Tanja Löwenhagen (Allgäu Outlet Raceteam) vor Lena Ritzel (VfL 1860 Marburg) und Dioni Gorla (Adidas Terrex). Bei den Männern war der Vorarlberger Maximilian Meusburger Schnellster über die Mitteldistanz vor Malte Lüttermann (Alwaysascending) und Stefan Lämmle (TSV Wiggensbach).

