800 Läufer auf drei extremen Strecken: Das ist bei der Walser Trail Challenge geboten

Über 800 Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler sind für die 7. Walser Trail Challenge gemeldet, die am Samstag und Sonntag im österreichischen Kleinwalsertal stattfindet. Los geht es am Samstag (10 Uhr) in Baad mit dem „Widderstein Trail“. Die kürzeste Distanz führt immerhin über 15 Kilometer und knapp 1000 Höhenmeter, bietet knackige Anstiege sowie technisch anspruchsvolle Abschnitte und ist vor allem bei Einsteigern beliebt.

Am Sonntag (6 Uhr) fällt in Hirschegg der Startschuss für die Königsstrecke. Der „Walser Ultra“ über satte 63 Kilometer und 3900 Höhenmeter führt über Ifen und Grünhorn nach Baad und weiter über die Widderstein- sowie Fiderepasshütte zurück nach Hirschegg. Um 10 Uhr beginnt in Baad der „Walser Trail“ über 29 Kilometer und 1700 Höhenmeter, der die Läufer ebenfalls über die Widderstein- und Fiderepasshütte nach Hirschegg führt.

„Walser Trail Challenge Pro“: Gesamtwertung aus zwei Rennen für Hartgesottene

Für Hartgesottene gibt es zudem die „Walser Trail Challenge Pro“, die den „Widderstein Trail“ am Samstag und den „Walser Ultra“ am Sonntag in einer Gesamtwertung vereinen, teilen die Organisatoren vom Triathlon-Team Kleinwalsertal auf ihrer Website mit.

Die vorgeschriebene Ausrüstung für Walser Trail und Walser Ultra

Trailrunning-Schuhe

Regenbekleidung beziehungsweise Überbekleidung als Regenschutz

Warme Kleidung (Oberteil und lange Hose bzw. Beinlinge) als isolierende Zwischenschicht unter der Überbekleidung

Handschuhe und Mütze

Beschriftung der mitgeführten Gel- und Riegelverpackungen mit der Startnummer

Wasserbehälter mit mindestens 1,5 Liter

Notfallausrüstung (Erste-Hilfe-Set, Rettungsdecke, Pfeife)

Trailbook (in den Startunterlagen)

Rucksack

Aufgeladenes und eingeschaltetes Mobiltelefon mit eingespeicherter Notfall-Nummer des Veranstalters

Stirnlampe mit aufgeladenen Batterien (nur Pflicht beim Walser Ultra)

Beim Widderstein Trail ist laut Veranstalter keine Pflichtausrüstung vorgeschrieben.

