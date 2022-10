VfB Durach entwickelt neue Qualitäten

Für ihre Spielweise bekommt der VfB Durach Lob von den Gegnern. Wie Kapitän Thomas Echteler die Hinrunde bewertet und was er über den FC Kempten denkt.

27.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Es gehört zum sportlichen Reifeprozess, alte Gewohnheiten abzulegen. In diesem Fall haben die Landesliga-Fußballer des VfB Durach sogar einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Zum Ende der Hinrunde steht der VfB auf dem fünften Platz – das ist die zu diesem Zeitpunkt beste Platzierung in den zurückliegenden Landesliga-Spielzeiten.

Für Kapitän Thomas Echteler ist das gute Abschneiden nach 16 Hinrundenspielen – die Partie gegen Weißenburg wurde auf Ende November verschoben – das Ergebnis einer langjährigen Entwicklung. „Wir haben inzwischen viele Spieler im Kader, die man als gestandene Landesliga-Akteure bezeichnen kann“, sagt Echteler. Die Qualität der Mannschaft sei dadurch gestiegen, das bekommen die Duracher mit ihrer energievollen und galligen Spielweise auch von ihren Kontrahenten zu hören. „Es gibt Vereine, die fahren nicht gerne nach Durach“, sagt Echteler schmunzelnd. „Generell ist es aber einfach so, dass man der diesjährigen Liga jedes Team schlagen kann.“

So wirkte sich die Rückkehr von Dominik Portsidis aus

Mit 25 Punkten hat sich die Mannschaft von Trainer Alexander Methfessel jedenfalls ein ordentliches Punktepolster erarbeitet. „Der Saisonstart war noch etwas holprig. Aber danach hatten wir einen richtigen Lauf“, sagt Echteler. Ein Erfolgsfaktor war die Rückkehr von Stürmer Dominik Portsidis, der sich schon in der Vorbereitung eine Fußball-Auszeit genommen hatte. „Sowohl er als auch Tobias Seger tun uns in der Offensive richtig gut“, sagt Echteler, der mit 30 Jahren zu den Routiniers in der Duracher Mannschaft zählt. „Daneben haben aber auch Spieler wie Jürgen Piller und Tim Seefried einen gewaltigen Schritt in ihrer Entwicklung gemacht.“

Für diesen Spieler des VfB Durach gibt es ein Extra-Lob

Ein Extra-Lob gibt es für Manuel Methfessel, der bisher in allen Saisonspielen auf dem Platz stand. „Er ist als Sechser unglaublich wichtig für unser Spiel. Wir können ihn kaum ersetzen“, sagt Echteler

Dabei ist auch Echteler als Führungsspieler eigentlich unverzichtbar. Allerdings musste er schon einige Male passen. Zwölf Einsätze (zwei Tore) weist Echtelers Statistik aus, zuletzt fehlte der zentrale Mittelfeldspieler wegen einer Oberschenkelzerrung. „Ich hoffe, dass ich am Wochenende gegen Gilching wieder einsatzbereit bin“, sagt Echteler. „Wenn ich fit bin, habe ich natürlich den Anspruch zu spielen. Aber ich versuche auch eine positive Einstellung vorzuleben, wenn ich auf der Bank bin oder zuschauen muss.“

Thomas Echteler: "Im Rückspiel gewinnen wir gegen den FC Kempten"

Das passt wiederum in das Gesamtbild des VfB Durach, der sich seit Jahren das Prädikat „eingeschworener Haufen“ erarbeitet hat. „Bei uns quält sich niemand ins Training“, meint Echteler. „Wir halten zusammen, das merkt man auch neben dem Platz – bei Arbeitseinsätzen oder Ausflügen.“

Bringt der VfB diese Energie auch in der Rückrunde – das wiederum war in den vergangenen Jahren der Fall – auf den Platz, dürfte einer weiteren Landesliga-Spielzeit nichts im Wege stehen. Dann wäre es für Echteler auch verschmerzbar, wenn die Duracher hinter dem FC Kempten landen: „Sie spielen eine richtig gute Saison, das muss man anerkennen. Aber das Rückspiel gewinnen wir auf jeden Fall.“