Diese Tipps hat ein Bergführer zum Thema Wandern im Allgäu

Fit durch 2022: Ob es zu Fuß durch die Voralpen, auf guten Wegen in die Berge oder ins wilde Gelände geht – es gibt Unterschiede. Was dabei zu beachten ist.

25.08.2022 | Stand: 15:42 Uhr

Sport kann viele Facetten haben. Einen Teil dieses großen Spektrums abzubilden – das ist das Prinzip der Serie „Fit durch 2022“. Im Fokus stehen neben Individualsport im Sommer und Winter auch Gesundheitsthemen, Fitness- und Trendsportarten, Tipps für Lauf- und Tourenski-Strecken sowie Ausrüstungs- und Ernährungstipps. Berücksichtigt werden dabei auch unterschiedlichste Lebenssituationen. In der Serie kommen Experten aus dem ganzen Allgäu zu Wort.

Wandern, Bergwandern und Bergsteigen – diese Wörter gehen manchmal als Synonyme durch. Das sind sie aber nicht. Denn in Ausrüstung, Anforderungen und Gefahrenpotenzial unterscheiden sie sich deutlich. Bevor es in die Details geht, fasst es Thomas Dempfle, Bergführer und Leiter des Oase-Alpincenter in Oberstdorf, in einer griffigen Formel zusammen: „Bis zum Berg zählen beim Wandern die Kilometer. Dann geht das Bergwandern los, wo es auf Höhenmeter ankommt.“ Abseits der Bergwege beginnt das Bergsteigen, wo Schwierigkeiten, Verhältnisse und Gelände entscheidende Faktoren sind.

Das Gelände Wanderungen finden im flacheren Gelände statt. Das heißt nicht, dass dabei keine Höhenmeter zusammenkommen. Schließlich geht es auch an Flüssen und in Wäldern auf und ab, allerdings nicht stundenlang am Stück. Entscheidend, um zu beurteilen, wie anstrengend eine Wandertour wird, ist die Strecke in Kilometern.

Ist mindestens ein Gipfel das Ziel einer Tour, kommt man ins Reich der Bergwanderer. Wichtiger als die Kilometer sind bei der Planung die Höhenmeter. „Es ist ein großer Unterschied, ob wenige Hundert oder über 1000 Höhenmeter zusammenkommen“, sagt Dempfle. Man dürfe dabei den Abstieg nicht vergessen, denn dieser geht auf die Gelenke. Die Kräfte können bereits schwinden und dennoch muss weiter jeder Schritt sitzen. Beispielsweise bei der mehrtägigen Alpenüberquerung auf dem beliebten E5 von Oberstdorf

Fließend ist der Übergang zum Bergsteigen. Dieses fängt zwar generell an, wo gut ausgebaute Wege aufhören sowie wenn Sicherungs- oder Eisausrüstung nötig werden. Aber auch die Verhältnisse spielen eine Rolle: Alpine Wanderwege wie der Heilbronner Weg können bei Schnee – egal ob frisch oder vom vergangenen Winter – schnell zu Touren für Bergsteiger mit passender Ausrüstung werden.

Bergwandern: Auf Bergwanderungen gibt es mehr Höhenmeter, dafür aber solche Ausblicke wie hier auf dem Weg zum Schochen über dem Tannheimer Tal. Bild: Frank Eberhard

Die Ausrüstung Je anspruchsvoller das Gelände, desto wichtiger die Ausrüstung. Reichen beim Wandern noch feste Schuhe, eine Regenjacke (bei Kälte warme Kleidung), Essen und Getränke, wird es am Berg schnell mehr. „Man sollte entgegen der aktuellen Mode Bergschuhe tragen, die über den Knöchel reichen“, erläutert Dempfle. Denn erschöpft knickt man auf holprigen Bergwegen schneller um. Zudem können die Folgen schwerer wiegen: Ein Absturz oder, dass es nicht mehr ohne Hilfe vom Berg herunter geht. Bei allen erfahrenen Bergsteigern ebenfalls stets im Rucksack: Handschuhe und eine warme Mütze sowie Erste-Hilfe-Ausrüstung.

Der Bergführer warnt aber vor zu viel Gepäck. Schwere Glasflaschen seien tabu, auch eine Jeans habe nichts im Rucksack zu suchen. Kleidung sollte funktional und leicht sein, das Gewicht des Rucksacks auch bei Mehrtagestouren sieben bis acht Kilo nicht überschreiten. Geht es ans Bergsteigen, wird die Gratwanderung zwischen nötiger Ausrüstung und Gewicht noch anspruchsvoller.

Je nach Gelände und Verhältnissen können Pickel und Steigeisen, Klettergurt, Seil, Sicherungsmaterial oder Klettersteigset nötig sein. Auch ein Helm gehört ins Gepäck und im felsigen Gelände auf den Kopf. Dieser leichte Schutz ist auch bei mancher Bergwanderung ratsam, wenn sie etwa unter brüchigen oder vielgekletterten Wänden entlangführt. Ein Beispiel: Ein Teil der Bergwanderung zur Roten Flüh (2108 m) im Tannheimer Tal verläuft unterhalb der steinschlaggefährdeten Gimpel-Südwand.

Bergsteigen: Im steilen Gelände abseits der Wege (hier an der Parzinnspitze im Lechtal) sind häufig Sicherungsmaterial und viel Erfahrung nötig. Bild: Frank Eberhard