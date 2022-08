Nicola und Tanja Eisenschmid aus Kaufbeuren spielen künftig in Schweden Eishockey. Zuvor wollen sie aber bei der WM in Dänemark für Furore sorgen.

23.08.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Mit zahlreichen Spielerinnen aus der Region startet die Deutsche Eishockey-Frauennationalmannschaft in die Eishockey-Weltmeisterschaft, die ab am Donnerstag in Dänemark stattfindet. Neben Torhüterin Franziska Albl (Wanderers Germering, geboren in Füssen), mischen gleich sechs Spielerinnen des ECDC Memmingen beim Turnier mit: Neuzugang Lilly Uhrmann (Tor), Carina Strobel und Daria Gleißner in der Verteidigung sowie Sonja Weidenfelder, Anne Bartsch und Laura Kluge im Angriff.

