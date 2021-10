Anton Reitberger ist im Sommer beim Wasserski erfolgreich und im Winter auf der Piste unterwegs. Warum der 66-Jährige noch lange nicht ans Aufhören denkt.

09.10.2021 | Stand: 06:00 Uhr

66 Jahre alt, topfit und ein echtes Ass auf Skiern: Anton Reitberger aus Betzigau nimmt im Sommer wie im Winter an Wettkämpfen teil und sammelt seit Jahren fleißig Titel. Erst Anfang September triumphierte er bei der Wasserski-EM in Italien gleich mehrfach. Insgesamt gewann Reitberger drei Medaillen in der Altersklasse Ü65 – zwei Mal Gold und einmal Bronze: „Das war die Belohnung für meine lange und harte Arbeit“, sagt Reitberger.