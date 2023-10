Wasserski-Routinier Anton Reitberger holt vier Medaillen bei der WM

Wasserski-Routinier Anton Reitberger aus Betzigau zeigt bei der Senioren-WM in Frankreich erneut sein Können. Einmal fehlen Zentimeter zum Podest.

04.10.2023 | Stand: 12:42 Uhr

Auch mit 68 Jahren ist Anton Reitberger immer noch hungrig auf sportliche Erfolge. Das stellte der Betzigauer erst kürzlich wieder bei der Wasserski-Meisterschaft der Senioren in Frankreich unter Beweis. Bei den Titelkämpfen in Cazaux, südwestlich von Bordeaux, holte Reitberger drei Einzelmedaillen und eine Medaille im Teamwettbewerb.

Wasserski-WM der Senioren in Frankreich lockt viele Routiniers an

Reitberger profitierte dabei von seinem enormen Erfahrungsschatz, den er in den vergangenen Jahren angehäuft hatte. Im Slalom bewies der Allgäuer, der für den WSC Fetzer-See aus Gundelfingen startet, schon in den Vorläufen, dass er zu den Favoriten in der Altersklasse Ü65 zählt. Mit der zweitbesten Leistung im Starterfeld mit 18 Teilnehmern zog er problemlos in das Slalom-Finale ein. Spannender wurde es im Trickski-Wettbewerb, bei dem sich Reitberger gerade noch so den letzten Finalplatz sicherte.

Leistungssteigerung verhilft dem Betzigauer zur Silbermedaille

Im Slalomfinale konnte der 68-Jährige an die Vorlaufleistung anknüpfen. Im knappen Duell um Platz drei holte Reitberger durch die bessere Vorlaufleistung bei gleichem Finalergebnis die Bronzemedaille. Im Trickski-Wettbewerb steigerte sich Reitberger im Finale und verbesserte sich vom fünften noch auf den zweiten Platz.

In der letzten Disziplin, dem Springen, zählte Reitberger nicht zu den Favoriten. Trotzdem sicherte sich der Betzigauer mit soliden Sprüngen sowohl im Vorlauf als auch im Finale den vierten Platz – am Ende fehlten nur 80 Zentimeter für eine weitere Medaille.

Auch mit der deutschen Mannschaft ist Anton Reitberger erfolgreich

Dafür durfte sich Reitberger über Kombinations-Bronze (Wertung aus allen drei Disziplinen) sowie gemeinsam mit dem deutschen Senioren-Team ebenfalls über Mannschafts-Bronze hinter den Teams aus Frankreich und Großbritannien freuen.