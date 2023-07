Wechselt Kevin Volland von der AS Monaco zu Union Berlin?

Kevin Volland aus Thalhofen hat noch ein Jahr Vertrag bei der AS Monaco. Medienberichten zufolge ist aber Union Berlin an dem Allgäuer Stürmer interessiert.

18.07.2023 | Stand: 15:31 Uhr

Fußball-Bundesligist Union Berlin will sich als Champion-League-Teilnehmer in der Offensive verstärken. Laut TV-Sender Sky sind die Berliner stark an einer Verpflichtung von Kevin Volland interessiert. Der 30 Jahre alte Torjäger aus Thalhofen bei Marktoberdorf spielt seit drei Jahren für die AS Monaco in der französischen Ligue 1 und könnte sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen.

Ablöse von sechs bis sieben Millionen Euro steht im Raum

Auch bei seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen wurde vor Kurzem über ein Volland-Comeback spekuliert. Sky berichtete, Volland würde den Hauptstadt-Club bevorzugen, der anders als die Werkself von Bayer in der Champions-League vertreten ist. Verhandlungen würden bereits laufen, Monaco – so heißt es – würde eine Ablöse von sechs bis sieben Millionen Euro verlangen. Vollands Vertrag an der Cote d’Azur läuft noch bis zum Ende der Saison 2023/24.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.