Weiterer Spieler verlässt die U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren

Verteidiger David Matis schließt sich dem Ravensburger Nachwuchs an. Seine Entscheidung hat keine sportlichen Gründe. Wie ESVK-Nachwuchstrainer Daniel Jun reagiert.

22.10.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Die U20 des ESV Kaufbeuren muss ihre künftigen Spiele ohne David Matis absolvieren. Der im Jahr 2003 geborene Spieler darf zum Nachwuchs nach Ravensburg wechseln. Matis wird in Ravensburg auch eine Ausbildung beginnen und hatte daher um eine entsprechende Freigabe gebeten. Nach Nikita Naumann, der sich zu Beginn der Saison den Selber Wölfen (DEL 2) anschloss, fehlt nun aber bereits der zweite Spieler im sowieso schon nicht üppig angelegten U20-Kader der Kaufbeurer. Das weiß auch Trainer Daniel Jun und sagt: „Im Dezember werden wir versuchen, ein oder zwei Spieler dazu zu holen.“ Regulär nämlich öffnet das Wechselfenster der Division I der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) erst wieder im Weihnachtsmonat.

Regensburg nächster Gegner des ESVK

Am anstehenden Wochenende trifft Kaufbeuren zwei Mal daheim auf Regensburg, Jun fordert fünf oder gar alle sechs Punkte aus den beiden Partien. „In der Liga kann jeder jeden schlagen. Wir müssen uns daher wie immer sehr gut fokussieren“, schwört Jun seine Jungs ein. Die zuletzt fehlenden Verteidiger Paul Mayer und Alex Binder sind wieder fit. Die Spiele gegen die Jungeisbären starten am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 10:30 Uhr.