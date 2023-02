Pause für Vinzenz Geiger: Lokalmatador verpasst Weltcup in Oberstdorf

Kombinierer Vinzenz Geiger setzt im Einzelwettbewerb beim Heimweltcup in Oberstdorf am Samstag aus. Wie Bundestrainer Hermann Weinbuch die Entscheidung begründet.

04.02.2023 | Stand: 09:10 Uhr

Lokalmatador Vinzenz Geiger wird im Einzelwettbewerb der Nordischen Kombinierer (Springen von der Großschanze, Langlauf über zehn Kilometer) am Samstag nicht an den Start gehen. Der 25-Jährige vom SC Oberstdorf, der im provisorischen Wertungsduchgang am Freitag auf 118 Meter gesprungen war, verzichtet auf die Teilnahme am ersten von zwei Wettbewerben des Weltcup-Wochenendes in Oberstdorf. Das gab der Deutsche Skiverband am Samstagvormittag bekannt.

Das sagt Bundestrainer Hermann Weinbuch zur Geiger-Pause

Bundestrainer Hermann Weinbuch sagte: „ Vinzenz Geiger ist gesundheitlich noch etwas angeschlagen. Um den Formaufbau in Richtung der anstehenden WM in Planica nicht zu gefährden, wird er heute als Vorsichtsmaßnahme nicht an den Start gehen.“ Die Option, dass Geiger eine Pause einlegen könnte, hatte Weinbuch bereits im Vorfeld des Weltcup-Wochenendes in Oberstdorf in den Raum gestellt.

Zehn DSV-Athleten sind am Samstag am Start

Damit reduziert sich die deutschen Mannschaft für den Einzelwettbewerb am Samstag (11.45/14.45 Uhr) auf zehn Athleten. Am Start sind die Allgäuer Julian Schmid, Johannes Rydzek, Wendelin Thannheimer (alle SC Oberstdorf) und David Mach (TSV Buchenberg) sowie Manuel Faißt (SV Baiersbronn), Christian Frank (SK Berchtesgaden), Eric Frenzel (SSV Geyer), Jakob Lange (WSV Kiefersfelden), Fabian Rießle (SZ Breitnau) und Terence Weber (SSV Geyer).