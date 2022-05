Wie der Allgäuer Daniel Schmölz seine erste Eishockey-WM erlebte

Daniel Schmölz (30) war einziger Allgäuer bei der Weltmeisterschaft in Finnland. Keine 24 Stunden nach dem Viertelfinal-Aus treffen wir ihn daheim zum Interview

27.05.2022 | Stand: 18:41 Uhr

Die Strapazen stehen Daniel Schmölz noch ins Gesicht geschrieben, als er uns auf seine Dachterrasse zum Interview bittet. Keine 24 Stunden ist es her, da stand er mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft noch im WM-Viertelfinale in Helsinki auf dem Eis. Jetzt sitzt der 30-Jährige auf Gartenmobiliar in der Füssener Altstadt – auf seinem Schoß umklammert ihn sein Sohn Lion (2).

Was denn nun überwiege, der Stolz auf das Erreichte oder die Enttäuschung über die 1:4-Niederlage gegen Tschechien, will der Reporter wissen. „Schwer zu beantworten, frag mich vielleicht in ein paar Tagen noch einmal“, meint Schmölz. Für ihn, den einzigen Allgäuer im Team, war es schließlich die Premiere bei einer WM. „Die Emotionen, die Eindrücke sind noch ganz frisch“, sagt Schmölz. Und schiebt hinterher: „Ich konnte es noch gar nicht so richtig sacken lassen.“

So erlebte Daniel Schmölz aus Füssen seine erste Eishockey-WM

Kein Wunder: Nur eine Nacht blieb Schmölz, um über das bittere WM-Aus gegen die Tschechen zu schlafen. Schon um kurz vor sieben Uhr Ortszeit hob dann der Flieger von Helsinki Richtung München ab. Dann ging’s ab ins Auto Richtung Heimat. Und so sitzt Schmölz an diesem sonnigen Nachmittag bereits wieder in seiner Heimatstadt. Auf dem Sofa liegt noch das grüne Bändchen mit seiner Akkreditierung, auf dem Sideboard Mannschaftsklamotten der Nationalmannschaft.

Söhnchen Lion läuft derweil durch die Wohnung, ist sichtlich stolz auf das Mitbringsel seines Papas: einen originalen Spielpuck. Seit fast sechs Wochen hat er seinen Vater kaum oder nur sporadisch gesehen. Dementsprechend groß war bei ihm die Wiedersehensfreude, als der Papa am Freitagmittag vor der Tür stand.

Zwar freute sich natürlich auch Schmölz, seine Familie wieder in die Arme zu schließen. Jedoch hätte er das gerne noch um ein paar Tage verschoben. „Ich denke, wir haben ein starkes Turnier gespielt – die beste Vorrunde aller Zeiten.“

Daniel Schmölz: "Schlechte Chancenverwertung der Hauptgrund für jähes WM-Aus gegen Tschechien"

Es sei schade, dass dieser Weg schon so jäh zu Ende gegangen sei. „Millimeter haben gefehlt“, sagt der 30-Jährige. Er spielt damit auf den tschechischen Keeper Karel Vejmelka an, der immer irgendein Körperteil zwischen sich, die schwarze Hartgummischeibe und die rote Torlinie brachte. Und als auch das nichts mehr half, rettete dreimal das Gestänge. „Solche Spiele gibt es“, meint Schmölz. Schade sei, dass es ausgerechnet im Viertelfinale so an der Effektivität haperte. „Die Chancen waren ja da.“ Auch er selbst scheiterte im zweiten Drittel nur hauchdünn am einem Torerfolg – es wäre sein erster Turniertreffer gewesen.

Über 135 Minuten Eiszeit erhielt Daniel Schmölz von den Nürnberg Ice Tigers bei der Eishockey WM in Finnland

Doch die Bilanz des WM-Debütanten kann sich auch so sehen lassen. Schmölz absolvierte als einer der wenigen im Team alle acht Spiele, brachte es auf rund 135 Minuten Eiszeit. „Ich habe gewusst, ich muss um jeden Wechsel, jede Sekunde Eiszeit kämpfen – das ist mir ganz gut gelungen.“

Schmölz war so etwas wie der „Unsung Hero“, der wenig beachtete Held. Als Stürmer ging er während des Turniers sehr oft dorthin, wo es wehtut, wie er selber sagt. Genau wegen dieser Fähigkeit hatte ihn Bundestrainer Toni Söderholm auch nominiert.

Daniel Schmölz: "Jetzt wir erstmal abgeschaltet"

Sein körperlich sehr forderndes Spiel hat bei Schmölz aber seinen Tribut gefordert. Seine Augen, versteckt unter der schwarzen Basecap, wirken müde. „Die nächsten paar Tage werd ich jetzt erst mal gar nix machen, einfach abschalten“, sagt er. In ein paar Wochen geht es dann in den Griechenland-Urlaub mit der Familie. „Aber nur für eine Woche.“ Sohn Lion darf auch mit. Irgendwann, sagt Schmölz, wolle er ihm dann wieder einen Puck von der WM mitbringen. Aber einen, den der Papa im Tor versenkt hat.