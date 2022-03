So sehen Allgäuer Fans den FC Augsburg: "Andere Teams haben es vorgemacht"

Der FC Augsburg steckt erneut tief im Abstiegskampf. Worunter die Anziehungskraft des Bundesligisten aus Sicht von Fanclub-Mitgliedern leidet.

Von Nicolas Gayer

30.03.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Als in der 85. Minute die Ecke von Michael Thurk auf dem Schlappen seines Sturmpartners Stephan Hain landet, bricht im Augsburger Stadion die pure Ekstase aus. Hains Treffer besiegelt am 8. Mai 2011 den 2:1-Heimsieg des FC Augsburg über den FSV Frankfurt – und den erstmaligen Aufstieg der Fuggerstädter in die Fußball-Bundesliga. Unter den damals 30.660 Zuschauer vor Ort: die FCA-Fans Christoph Hauke und Marcus Schäffler. Gemeinsam mit weiteren Anhängern aus dem Allgäu sind die beiden seitdem bei allen Heimspielen vertreten, auch Auswärtsfahrten werden mehrmals pro Saison organisiert.