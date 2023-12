Langlauf-Kreiscup will 2024 wieder im Westallgäu durchstarten

Der Langlauf-Kreiscup hat im Westallgäu Tradition. Allerdings hat die Zwangspause bei den Vereinen ihre Spuren hinterlassen. Das sind die Termine für 2024.

03.12.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Edgar Rädler würde am liebsten sofort loslegen. Mit jeder Schneeflocke steigt seine Vorfreude. Doch bis zum Kreiscup-Start müssen er und die heimischen Langläufer sind noch ein bisschen gedulden.

Das erste Rennen soll am 3. Januar über die Bühne gehen. „Wir hoffen, dass der Winter anhält“, sagt Rädler. Er war früher Sportwart beim Allgäuer Skiverband (ASV) und ist beim Sportkreis Lindau für Langlauf zuständig.

Langlauf-Kreiscup gibt es im Westallgäu seit über 40 Jahren

Der Langlauf-Kreiscup ist eine Institution im Westallgäu. Es gibt ihn seit über 40 Jahren. In letzter Zeit wurde die beliebte Rennserie, die Kindern und Jugendlichen einen sanften Einstieg in den Wettkampfsport bieten soll, allerdings heftig ausgebremst.

Die letzte vollwertige Saison gab es im Winter 2019/20. Corona und Schneemangel sorgten anschließend drei Jahre in Folge für Stillstand. Nun nehmen die beteiligten Vereine einen neuen Anlauf. „Sie stehen zu 100 Prozent dahinter“, sagt Rädler.

Das sind die Termine für den Langlauf-Kreiscup 2024 im Allgäu

Gemeinsam mit den Vereinen hat er die Termine für den Poschenrieder-Kreiscup 2023/24 festgezurrt. Wobei: Eigentlich kann man das „2023“ streichen. Denn alle vier Rennen finden im neuen Jahr statt. Das sind die Termine:

SC Scheidegg am 3. Januar 2024

SC Oberstaufen am 17. Januar 2024

SV Oberreute am 10. Februar 2024

SV Maierhöfen-Grünenbach am 17. Februar 2024

Die Rennen 1 und 4 finden in Freier Technik (Skating) statt, die Rennen 2 und 3 werden in der Klassischen Technik gelaufen. Wer bei mindestens drei Rennen ins Ziel kommt, schafft es in die Gesamtwertung. Die Siegerehrung wird am 22. März von der SG Simmerberg ausgerichtet.

Langlaufen im Westallgäu: Mitgliederzahlen bei Jugendlichen hat sich halbiert

Die Vorfreude bei allen Beteiligten ist groß. In das große Glas Optimismus mischt sich allerdings jetzt schon ein Wermutstropfen. Denn eine Umfrage zeigt: In den letzten drei Jahren haben die Vereine einen gehörigen Aderlass hinnehmen müssen.

Zusammengerechnet kommen Scheidegg, Maierhöfen, Oberreute, Simmerberg und Oberstaufen nur noch auf rund 60 Kinder und Jugendliche für den Kreiscup. Zum Vergleich: In den Spitzenzeiten waren zwischen 110 und 120 in der Wertung.

„Wenn sich diese Zahlen bewahrheiten, hätten wir die Teilnehmer halbiert. Das ist bitter“, sagt Rädler. Der TSV Stiefenhofen habe gar keine Kinder und Jugendlichen mehr im Training. „Das war mal eine Hochburg.“ Und Simmerberg hat zwar rund zehn Langläufer – aber die starten nur in der Freien Technik und nehmen deshalb auch nur an der Hälfte der Rennen teil.

Schneemangel beutelt Skivereine im Allgäu

Einer der Hauptgründe für diesen Aderlass sind für Rädler die fehlenden Trainingsmöglichkeiten in den letzten Jahren. Kein Schnee, keine Loipe. „Da ist sicher auch ein bisschen Frust dabei“, glaubt er.

Bereits am 30. Dezember findet in Oberstaufen der Auftakt der allgäuweiten Geiger-Cup-Rennserie statt. Die Deutsche Meisterschaft ist Anfang März in Oberstdorf.