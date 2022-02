Frühstück mal anders: Allgäuer Langläufer leben sich im Olympischen Dorf ein

Die Allgäuer Langläufer teilen erste Eindrücke nach der Ankunft in China. Wie Coletta Rydzek ihr Zimmer im Olympischen Dorf gestaltet.

Die Olympíschen Winterspiele 2022 in Peking als ungewöhnlich zu bezeichnen, dürfte gewaltig untertrieben sein. Auf die Athleten und Medienvertreter aus aller Welt warten Umstände, die keiner von einem Großereignis diesen Formats kannte. Bei all den Regelungen und Bestimmungen, die im Olympischen Dorf und an Wettkampfstätten gelten, gerät das Sportliche vor Beginn der Spiele am kommenden Wochenende fast zur Nebensache.

Allgäuer Langläufer teilen Eindrücke über ihre Social-Media-Kanäle

Die Langläuferinnen und Langläufer gehören am vergangenen Wochenende zu den ersten deutschen Athleten, die ihr Quartier im Olympischen Dorf bezogen haben. Zum Aufgebot zählen auch die Allgäuer Laura Gimmler, Coletta Rydzek, Sofie Krehl (alle SC Oberstdorf), Pia Fink (SV Bremelau/Fischen), Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal/ Sonthofen), Friedrich Moch (WSV Isny), Janosch Brugger (WSG Schluchsee/Fischen) und Florian Notz (SZ Römerstein/ Oberstdorf).

Die Athleten nutzten direkt nach der Ankunft in Asien ihre Social-Media-Kanäle, um den Fans zuhause einen Eindruck von den besonderen Sicherheitsvorkehrungen in China zu vermitteln. Da ist dann zum Beispiel die Rede von „Ghostbusters“. Denn die Helfer tragen weiße Ganzkörper-Schutzanzüge. Für Gimmler und Rydzek stellten sich einige sogar für ein Gruppenfoto zur Verfügung.

An der Wand von Coletta Rydzeks Zimmer im Olympischen Dorf hängt ein Poster ihres Bruders Johannes. Bild: Coletta Rydzek auf Instagram

Eine große Ungewissheit wird bei vielen durch die chinesische Null-Covid-Strategie und ihrem engmaschigen Testprozedere verursacht. Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig. Für so manchen Teilnehmer aber könnte der olympische Traum mit einem Positivtest platzen.

Bilder aus dem Olympischen Dorf in Zhangjakou

Auf den Bildern und in den Videos, die die Athleten vom Olympischen Dorf in Zhangjakou in die Welt schicken, geben sich die Sportler aber noch entspannt. „Olympic Spirit in Pandemie-Zeiten“ heißt es unter einem weiteren Foto mit den chinesischen Helfern. Vom Land sehen die deutschen Sportler allerdings so gut wie nichts. Die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, es ist den Sportlern nicht erlaubt, das Olympische Dorf zu verlassen.

Die Olympischen Winterspiele beginnen am Wochenende

Eine Aufnahme vom gemeinsamen Frühstück verdeutlicht die strengen Sicherheitsvorkehrungen, die auch im Olympischen Dorf herrschen. Die Athleten hocken vor ihren Essenstabletts an langen Tafeln, sind dabei durch Scheibe voneinander getrennt.

Am Tisch getrennt: Beim Frühstück essen die Athleten in einzelnen Abteilen. Bild: DSV auf Instagram

Noch mehr Privatsphäre haben die Athleten nur auf ihren Zimmern. Auf einem Foto, das Coletta Rydzek teilte, fällt neben einem Kopfkissen mit Bing Dwen Dwen, dem Maskottchen der Olympischen Spiele, ein Poster über dem Bett auf. Es zeigt den Triumph ihres Bruders Johannes bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea),als er die Goldmedaille im Wettbewerb der Kombinierer von der Großschanze gewann. In Peking sind Coletta und Johannes Rydzek erstmals gemeinsam dabei – vielleicht wird die Medaillensammlung der Familie erweitert.