Der Video-Coach von AJ Ginnis kommt aus dem Allgäu

Zu den überraschenden Erfolgen von AJ Ginnis im alpinen Skisport hat auch Ex-Rennläufer Dominik Stehle beigetragen. Wie es dazu kam und welche Rolle ein griechischer Straßenhund spielt.

Von Bernd Schmelzer

28.02.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Es ist eine der größten Überraschungen der alpinen Ski-Geschichte. Ein Grieche gewinnt die Silbermedaille beim WM-Slalom in Courchevel und steht am vergangenen Sonntag im kalifornischen Palisades Tahoe kurz vor dem ersten griechischen alpinen Weltcupsieg überhaupt – ehe er dann dann doch wegen Einfädelns im Schneesturm disqualifiziert wird. AJ Ginnis (28), in Athen geboren, in den USA lebend, hat die Fans begeistert. In den Interviews nach dem WM-Silber bedankte er sich nicht nur bei Familie und Trainern. Auch der Name von Ex-Skirennläufer Dominik Stehle (36) fiel ein ums andere Mal. Die AZ hat bei dem Obermaiselsteiner nachgefragt, warum.

