Wie beim Speeddating: Frank Wiblishauser vor seinem zweiten Debüt als Kottern-Trainer

Frank Wiblishauser verschafft sich erste Eindrücke von der Mannschaft des TSV Kottern. Auf welche Strategie der Trainer vor dem Heimspiel gegen Erlbach setzt.

07.10.2022 | Stand: 15:53 Uhr

Für zaghafte Annäherung bleibt keine Zeit. Es muss schnell gehen. Denn die erste Bewährungsprobe steht schon am Wochenende an. Umso wichtiger war es für Frank Wiblishauser, den alten und und neuen Trainer des TSV Kottern, zumindest ein paar Erkenntnisse über seine Mannschaft zu gewinnen. Gelegenheit dazu hatte der Nachfolger von Matthias Günes bei seinen ersten drei Einheiten in dieser Woche. „Die Mannschaft ist offen für meine Übungen, zieht super mit und zeigt Willen. Da hat Matthi einen guten Job gemacht“, sagt Wiblishauser.

