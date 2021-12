Interviews, Videodrehs, Corona-Tests: Für Boxer Michael Eifert war die Deutsche Meisterschaft in Magdeburg nicht nur aus sportlicher Sicht eine Herausforderung.

21.12.2021 | Stand: 13:01 Uhr

Mit seinem Sieg über Niels Schmidt am Samstagabend beim Christmas Boxing in Magdeburg sicherte sich Halbschwergewichts-Boxer Michael Eifert seinen ersten Titel im Seniorenbereich. Der 23-Jährige, der in Kempten lebt und trainiert, spricht über die Ereignisse der letzten Tage.