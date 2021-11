Allgäuer Vereine ziehen eine erste Zwischenbilanz. Welcher Aufwand beim Handball, Ringen oder Eishockey betrieben wird und wie sich die Zahlen entwickeln.

04.11.2021 | Stand: 10:04 Uhr

Die Zuschauer kommen wieder in die Allgäuer Sporthallen. Ob 40 beim Basketball oder knapp 2000 beim Eishockey – die Vereine sind zufrieden. Ein Satz ist bei Sportfunktionären in der ganzen Region zu hören: „Wir sind froh, dass wir überhaupt wieder antreten können.“ Nach dem pandemiebedingten Totalausfall oder Geisterspielen in höheren Klassen achten alle nach eigenen Worten penibel darauf, dass die 3G-Regeln umgesetzt werden.