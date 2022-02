Wie soll das Gebäude des FC Memmingen künftig heißen?

Leser können ihre Ideen für Großprojekt in Memmingen einreichen und einen attraktiven Preis gewinnen.

16.02.2022 | Stand: 15:41 Uhr

Multifunktionsgebäude. Dieser sperrige und technokratische Begriff wird derzeit noch benutzt, wenn es um das neue Lieblingsprojekt des FC Memmingen geht. Doch seien wir ehrlich: Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Da geht doch noch was, oder? Es muss doch möglich sein, der künftigen Hochglanzhütte an der Bodenseestraße einen knackigen Namen zu verpassen.

Und hier sind nun Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser. Aber nicht, weil unseren Redakteuren und Redakteurinnen nichts einfiele. Nein: Es geht darum, dass nicht wir, sondern Sie einen attraktiven Preis erhalten können, den der FC Memmingen bereithält: zwei VIP-Tageskarten für das Gebäude-Einweihungsspiel gegen den TSV 1860 München. Dieses soll im Sommer 2023 über die Bühne gehen – wenn eben alles fertig ist.

FCM-Präsident Buchmann: Es wäre klasse, wenn die Leser uns helfen würden

FCM-Präsident Armin Buchmann freut sich schon auf viele kreative Ideen. Er sagt: „Wir haben uns intern auch schon viele Gedanken gemacht und uns zum Ziel gesetzt, spätestens zur Eröffnung einen Gebäudenamen gefunden zu haben. Wenn uns die Leser dabei behilflich wären, fände ich das klasse.“

Der FCM-Vorsitzende betont hierbei: Die Verantwortlichen des Fußball-Regionalligisten behielten sich vor, auch keinen der eingereichten Vorschläge anzunehmen. Denn es könne durchaus noch sein, dass für den offiziellen Namen auch ein Sponsor zum Zuge komme.

Zwei VIP-Tickets werden unter allen Teilnehmern verlost

Doch wer weiß: Vielleicht ist eine pfiffige Idee dabei, die sich dann trotzdem im Volksmund durchsetzt. So oder so: Die VIP-Tagestickets werden auf jeden Fall unter allen Teilnehmern verlost. Und sollte da tatsächlich ein Volltreffer dabei sein, „lassen wir uns für diejenige oder denjenigen noch ’was Besonderes einfallen“, kündigt der Vorsitzende des FC Memmingen an.

Wohin man seine Ideen schicken kann

Die Aktion läuft bis Sonntag, 13. März. Wer teilnehmen will, erreicht unsere Memminger Sportredaktion wie folgt:

E-Mail: redaktion@mm-zeitung.de

Telefon: 08331/109-170

Post: Donaustraße 14 in 87700 Memmingen