Vom 84-Jährigen bis zum Querschnittsgelähmten: Diese Geschichten bot der Laufsporttag Kempten

Der Laufsporttag in Kempten 2023 lockt über 2500 Teilnehmer an. Besondere Geschichten schreiben ein 84-jähriger Läufer und ein Athlet mit Querschnittslähmung.

Von Nicolas Gayer

24.04.2023 | Stand: 15:28 Uhr

Egal ob ein verspäteter Wintereinbruch im April oder Kontakt-Beschränkungen in der Pandemiezeit: In den letzten Jahren musste der Kemptener Laufsporttag um Organisator Joachim Saukel einige Dämpfer verkraften. In diesem Jahr präsentierte sich die traditionelle Ausdauerveranstaltung wieder von ihrer besten Seite: Tausende begeisterte Zuschauer und Läufer, sportliche Bestleistungen und nebenbei eine Handvoll ganz besonderer Geschichten.

