Was dem ESC Kempten im Vergleich zu Erding noch fehlt

Eishockey-Bayernligist ESC Kempten agiert bei der 1:3-Niederlage gegen das Top-Team aus Erding phasenweise auf Augenhöhe. Es gibt aber auch noch Baustellen.

23.10.2023 | Stand: 17:56 Uhr

Ein 60-minütiges Auf und Ab, gut aufgelegte Torhüter und vier Treffer – das Duell zwischen dem ESC Kempten und dem TSV Erding in der Eishockey-Bayernliga am Sonntagabend hatte einiges zu bieten. Am Ende setzten sich die Gäste aus Oberbayern im Kemptener Eisstadion mit 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) durch.

845 Fans sehen die erste Saisonniederlage des ESC Kempten

Beide Mannschaften waren mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Außerdem hatten die Sharks vor der Partie am Sonntag die „Mission 1000“ ausgerufen mit dem Ziel, über 1000 Zuschauer in das Eisstadion zu locken. Den dritten, erst kurz vor Schluss feststehenden Erdinger Saisonsieg sahen letztlich 854 Eishockey-Fans. Die Gäste unterstrichen damit ihre Ambitionen auf den Meistertitel, nachdem sie am Freitag bereits einen deutlichen 7:2-Sieg über den letztjährigen Oberligisten Klostersee gefeiert hatten.

Erding zählt zu den Top-Teams der Eishockey-Bayernliga

Den Auswärtssieg in Kempten mussten sich die Gladiators jedoch hart erarbeiten. Der ESC machte es gegen die favorisierten Erdinger lange spannend und hielt die Partie bis in die Schlussphase offen. Danach sah es im ersten Drittel aber noch nicht aus. Bereits in der zweiten Minute hatte Michael Trox zur Erdinger Führung getroffen. Die Gäste waren in den ersten 20 Minuten generell aktiver und schneller, scheiterten jedoch immer wieder am starken Kemptener Keeper Luca Mayer. „Mein Team hat den Schwung aus den ersten beiden Spielen nicht mitnehmen können und teilweise zu verhalten agiert“, sagte ESC-Trainer Sven Curmann.

Im zweiten Drittel könnten beide Mannschaften davonziehen

Doch augenscheinlich fand der 40-Jährige die richtigen Worte, denn im zweiten Drittel waren die Sharks auf Augenhöhe mit den Gladiators. Beide Mannschaften gingen nun hohes Tempo, Chancen gab es auf beiden Seiten genug. Doch sowohl Mayer als auch der ehemalige Nationaltorhüter Dimitri Pätzold (485 DEL-Spiele) im Erdinger Tor zeigten sich hervorragend aufgelegt. Bei einer 5:3-Überzahl hatte Erding die große Chance, davonzuziehen, aber die Sharks wehrten sich im Unterzahlspiel tapfer. Kurz darauf hatte der ESC ebenfalls eine doppelte Überzahl, aber auch hier kam nichts Zählbares heraus.

Daran will ESC-Trainer Sven Curmann mit seinem Team arbeiten

Umso größer war der Jubel bei den Sharks nach dem nächsten Überzahlspiel, als Ondrej Zelenka die Scheibe nach Vorarbeit von Max Miller zum Ausgleich in die Maschen hämmerte. Doch Erding, im Stil einer Spitzenmannschaft, stellte durch den Treffer von Florian Zimmermann die knappe Führung wieder her. Eine große Strafe gegen Pascal Kröber drei Minuten vor Spielende nahm dem ESC den letzten Schwung. „Das Spiel war sehr wild. Ich war auch ein bisschen sauer, weil das Team etwas überheblich gespielt hat. Das hat uns im letzten Drittel geschadet“, sagte Erdings Trainer Felix Schütz. Curmann meinte: „Meine Mannschaft hat gekämpft – und an den spielerischen Themen werden wir weiter arbeiten.“ (has)

