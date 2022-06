So sehen Sie die Formel 1 in Kanada am Wochenende live im TV und Stream

Die Formel 1 2022 startet in Kanada. Qualifying und Rennen aus Montreal gibt es live im TV und Stream. Wann ist Start? News zu F1-Übertragung und F1-Zeitplan.

15.06.2022 | Stand: 16:05 Uhr

Wo wird Formel 1 2022 übertragen? Am Wochenende steht der Kanada-GP 2022 live aus Montreal auf dem F1-Terminkalender. Nach zweijähriger Corona-Pause gibt es endlich wieder ein Formel-1-Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal.

Los geht es am Freitag mit FP1 und FP2, dem Freien Training der Formel 1 in Montreal. Die Startaufstellung zum Kananda-GP wird im Qualifying am Samstag ermittelt. Die Startzeit des Kanada-F1-Rennens am Sonntag ist dann zur Prime Time am Abend. Wann startet die Formel 1 in Kanada? Hier der F1-Zeitplan Kanada, Termine und Sender zum GP von Montreal in der Übersicht.

Zeitplan "Großer Preis von Kanada" 2022 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 17. Juni 2022: Freies Training 1. Freies Training: 20 Uhr (live bei Sky) 2. Freies Training: 23 Uhr (live bei Sky)

Samstag, 18. Juni 2022: Freies Training und Qualifying 3. Freies Training: 19 Uhr (live bei Sky) Qualifying: 22 Uhr (live bei Sky)

Sonntag, 19. Juni 2022: F1-Rennen in Kanada Rennen: 20 Uhr (live bei Sky)



GP von Kanada 2022: Wird die Formel 1 heute live im Free-TV übertragen?

Free-TV-Kunden schauen in die Röhre: Pay-TV-Sender Sky hat alle Rechte an der Formel-1-Saison 2022. In Deutschland läuft die F1 live 2022 nur dort - kostenpflichtig. Zur Übertragung des Großen Preis von Kanada benötigt man also ein Sky Abo oder das Streaming-Angebot WOW (ehemals Sky Ticket), um Qualifying und Rennen der Formel 1 live im TV sehen zu können.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher die F1-Übertragung, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

F1 live in Kanada: ORF als Lichtblick für Formel-1-Fans im Allgäu

Lesen Sie auch

Formel 1 2022: Rennkalender So sehen Sie das Formel-1-Rennen in Baku heute live im TV und Stream

In Österreich teilen sich ORF und Servus TV (Austria) die Übertragungsrechte an der Formel 1 auf. Der Große Preis von Kanada 2022 wird live auf ORF 1 gezeigt. Schon das Qualifying für die F1-Startaufstellung Kanada am Samstag zeigt der Sender live, ebenso das F1-Rennen aus Montreal am Sonntagabend zur besten Startzeit. In weiten Teilen des Allgäus ist ORF1 frei empfangbar - und somit der Kanada-GP auch.

Zeigt RTL die Formel 1 2022?

Gerade mal für vier Formel-1-Rennen 2022 hat RTL die Sende-Rechte gekauft. Der Grand Prix in Kanada am 19. Juni wird nicht im deutschen Free-TV übertragen. Das nächste F1-Rennen, das RTL kostenlos zeigt, ist der Große Preis von Großbritannien in Silverstone am 3. Juli. Welche Formel-1-Rennen 2022 bei RTL laufen, erfahren Sie hier im Überblick.

Formel 1 Rennen in Kanada: Wann ist die Startzeit

Der Zeitplan für die Formel-1-Übertragung aus Kanada hat wegen der Zeitverschiebung einen angenehmen Nebeneffekt für deutsche Motorsportfans: Die Startzeit des Kanada-GP 2022 ist um 20 Uhr MESZ am Sonntagabend (14 Uhr in Montreal) - und damit zur Prime-Time im Abend-TV-Programm. TV-Übertragung und Stream des Kanada-Qualifyings am Samstag starten um 22 Uhr deutscher Zeit (16 Uhr in Montreal).

F1 in Kanada: Startaufstellung des Montreal-GP

Die Startaufstellung zum Kanada-GP 2022 der Formel 1 wird im Qualifying am Samstag ermittelt. Ferrari-Star Charles Leclerc holte sich zuletzt viermal in Serie Startplatz eins. Doch gewinnen konnte er von der Pole-Position nicht. Leclerc erlebte in Miami, Barcelona, Monaco und Baku Enttäuschungen. Red-Bull-Weltmiester Max Verstappen nutzte die Ferrari-Schwächen gnadenlos und führt aktuell wieder komfortabel im Formel-1-WM-Stand.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden führt den WM-Stand 2022 nach acht von 22 Rennen an. Auch beim letzten Rennen in Baku siegte er. Bild: Sergei Grits, AP, dpa

Startaufstellung F1 in Kanada (wird nach dem Qualifying hier veröffentlicht):

1. --

2. --

3. --

4. --

5. --

(Lesen Sie hier: Ungeimpft - Nico Rosberg darf nicht mehr ins F1-Fahrerlager)

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Montreal/Kanada

Das Formel-1-Rennen in Montreal auf der Île Notre-Dame gehört zu den Klassikern im Formel-1-Rennkalender. Der schnelle Kanada-Kurs liegt auf einer künstlichen Flussinsel inmitten des Sankt-Lorenz-Stroms in der Provinz Québec. Damit dürften wieder spektakuläre Bilder aus Kanada live im TV und Stream übertragen werden.

Rekordsieger auf dem Circuit Gilles Villeneuve sind die Formel-1-Legenden Michael Schumacher und Lewis Hamilton mit jeweils zwei Siegen. Hamilton gewann auch den bislang letzten Großen Preis in Montreal 2019. Sebastian Vettel gewann zweimal den F1-GP von Kanada.

Strecke: Circuit Gilles Villeneuve

Circuit Gilles Villeneuve Länge: 4361 Meter

4361 Meter Runden: 70

70 Distanz: 305,270 Kilometer

Beim letzten F1-Rennen in Kanada 2019 siegte Lewis Hamilton auf Mercedes. Bild: Ryan Remiorz, The Canadian Press,AP, dpa (Archiv)

Rennkalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2022 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Kanada sind zwei Wochen Pause, ehe es mit vier Rennen im Juli vor der Formel-1-Sommerpause weitergeht. Dann auch wieder zu gewohnter Startzeit am Sonntagnachmittag.

3. Juli 2022: F1 GP Silverstone/Großbritannien

10. Juli 2022: F1 GP Spielberg/Österreich

24. Juli 2022: F1 GP Le Castellet/Frankreich

31. Juli 2022: F1 GP Budapest/Ungarn

Den gesamten F1 Rennkalender 2022 finden Sie hier.