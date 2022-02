Super Bowl 2022 live im Fernsehen und im Stream ansehen

Football-Spektakel heute am Sonntag und Montag: So sehen sie den Super Bowl 2022 im Fernsehen und im kostenlosen Stream. Und um welche Uhrzeit ist Kickoff?

13.02.2022 | Stand: 12:22 Uhr

Football-Finale in der NFL. Die Cincinnati Bengals gegen die LA Rams. Joe Burrow gegen Matthew Stafford - und das alles in einem Heimspiel für die Los Angeles Rams in Kalifornien. Der 56. Super Bowl am 13. Februar verspricht ein echtes Spektakel zu werden. Auch für Zuschauer aus Deutschland im Fernsehen und im Stream. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum NFL-Finale heute am Sonntag und Montag.

Wer überträgt den Super Bowl 2022 im Fernsehen und im Stream?

Im Free-TV ist der Super Bowl 2022 in Deutschland bei ProSieben live zu sehen. Die Übertragung beginnt am Sonntag um 22.55 Uhr. Der Online-Sender DAZN zeigt den Super Bowl im Stream. Wer möchte, kann dort auch den US-Originalkommentar hören. Sendebeginn: 23.30 Uhr deutscher Zeit. Auf Deutsch im Stream können Zuschauer auch auf ran.de gucken - und kostenpflichtig im NFL-Game-Pass.

Bilderstrecke

15 kuriose Fakten über den Super Bowl 2022

Der Super Bowl 2022 steht vor der Tür. Millionen von Amerikanern schauen jedes Jahr dabei zu, wie zwei Football-Teams um den Sieg spielen. Doch nicht nur das Sport-Event an sich ist spannend, sondern auch das, was sich während des Super Bowls in den amerikanischen Wohnzimmern abspielt. Die Bildergalerie zeigt 15 kuriose Fakten rund um den Super Bowl. Das Foto zeigt das SoFi-Stadium der Los Angeles Rams kurz vor dem Super Bowl 2022. Der Super Bowl fesselt jedes jahr um die 100 Millionen Zuschauer - allein in Amerika. Weltweit sind es teilweise bis zu 800 Millionen Menschen vor den Mattscheiben für das Mega-Event. Die Vince Lombardi Trophäe ist hinter den Helmen der Los Angeles Rams (l) und der Cincinnati Bengals zu sehen. Um diese Trophäe geht es beim Super Bowl. Das gute Stück besteht aus Sterlingsilber, wiegt 3,5 Kilogramm und kostet rund 25.000 Dollar. Die Trophäe ist aber kein Wanderpokal, die Teams dürfen ihr Siegeszeichen also behalten. Wer während des Super Bowls einen TV-Spot zeigen möchte, muss besonders tief in die Tasche greifen. 2022 soll ein Spot 5,6 Millionen Dollar kosten (das sind umgerechnet etwa 4,7 Millionen Euro und somit etwa 157.000 Euro pro Sekunde). Das Bild zeigt eine Werbetafel im Januar 2021 vor dem Gillette Stadion in Foxborough, Massachusetts. Der Super Bowl treibt auch die Wett-Lust der Amerikaner an. Die Wett-Umsätze gehen jährlich in die Milliarden, vor allem in der Spiel-Hochburg Las Vegas. Nach Angaben von LegalSportsBet belief sich das Wettvolumen Beim vergangenen Super Bowl auf 136 Millionen Dollar - Nevada hat nur drei Millionen Einwohner. Beim Super Bowl 50 (2016) wurden etwa 3,9 Milliarden Euro auf das Event gesetzt. Nur elf Minuten ist der Ball bei einem Football-Spiel im Durchschnitt in Bewegung. Und das bei einer durchschnittlichen Spieldauer von drei Stunden. Das Foto zeigt Tampa Bay Buccaneers-Spieler Chris Godwin (links) und Green Bay Packers-Spieler Darnell Savage bei einem Spielzug in der Play-off-Runde 2021. Aberglaube oder ist da vielleicht doch etwas dran? Ein mancher glaubt, dass der Super Bowl-Sieg von der Trikotfarbe abhängt. Eine Mehrheit der Super Bowl-Gewinnerteams trug im Finale ein weißes Trikot. 2020 gewannen jedoch die Kansas City Chiefs, obwohl sie ein rotes Trikot anhatten. Auf dem Foto sind die feiernden Spieler der New England Patriots nach dem Super Bowl-Sieg im Jahr 2020 zu sehen - in ihren weißen Trikots. Sogar die Börse soll vom Super Bowl abhängen. Man munkelt, dass es ein gutes Börsenjahr wird, wenn ein Team aus der National Football Conference (NFC) den Super Bowl gewinnt. Ist ein American Football Conference-Team (AFC) der Sieger, soll es im gleichen Jahr an der Börse schlecht laufen. 2020 gewannen die Kansas City Chiefs als AFC-Team und an der Börse brachen die Kurse tatsächlich ein. Das könnte aber vor allem an der Corona-Pandemie gelegen haben. Kalorienreiches Essen und am Besten noch viel davon: Das steht bei vielen Fans zum Super Bowl auf dem Programm. Rund 50 Millionen Dollar geben die Amerikaner an jenem Tag angeblich für Lebensmittel aus. Insgesamt sollen sie 27 Milliarden Kalorien verputzen. Chicken Wings gehören dabei zu den beliebtesten Fast-Food-Snacks der Amis. Für den Super Bowl 2021 erwartete die Gastronomiebranche einen Verzehr von 1,42 Milliarden Wings. Außerdem sollen die Amerikaner an diesem besondersten aller Football-Tage etwa 11 Millionen Pizzen, über 13.000 Tonnen Chips und 4.000 Tonnen Popcorn essen. Prost Mahlzeit! Zum Sport-Event Super Bowl darf bei vielen Amerikanern auch das Bier nicht fehlen. 1,23 Milliarden Liter davon trinken die Fans angeblich in jener einen Nacht. Das ganze Bier muss dann auch irgendwann wieder heraus. In der Halbzeit gehen daher eine Vielzahl an Fans erstmal auf die Toilette und spülen dort Schätzungen zufolge 1,3 Milliarden Liter Wasser in die Kanalisation. Der Name "Super Bowl" wurde 1967 von Lamar Hund, dem damaligen Besitzer der Kansas City Chiefs, erfunden. Er hatte nach einem prägnanteren Ersatz für den Begriff "AFL-NFL World Championship Game" gesucht. Als er eines Tages seiner Tochter beim Spielen mit einem Ball zusah und diese angeblich "Super Ball, Super Bowl" vor sich hinmurmelte, war der neue Name für das Sport-Event geboren. Die Spieler des Super Bowl-Siegerteams bekommen einen individuell angefertigten Ring. 150 Stück werden jährlich davon gemacht im Wert von insgesamt fünf Millionen Euro. Das entspricht mehr als 33.000 Euro pro Ring. Die Schmuckstücke sind bei Football-Fans auch als Kostüme beliebt, wie das Foto zeigt. Ein Fan der San Francisco 49ers und einer der Baltimore Ravens tragen 2013 beide die Nachbildung eines Super Bowl-Rings auf dem Kopf. "Super Bowlitis" nennen die Amerikaner den Kater am Montag nach dem Super Bowl. 20 Prozent mehr Kopfschmerztabletten und säurehemmende Magenmittel werden an jenem verkaterten Montag in den USA gekauft. 15 kuriose Fakten über den Super Bowl 2022

Wer tritt heute beim Super Bowl 2022 gegeneinander an?

Beim LVI Super Bowl treten die Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams an. Die Rams konnten 2000 bereits einmal die Vince Lombardi Trophy einheimsen. Für die Bengals wäre es der erste Super-Bowl-Sieg in der Geschichte des Franchise.

Das Top-Duell beim NFL-Finale?

Die beiden Quarterbacks Joe Burrow (Bangals) und Matthew Stafford (Rams) stehen sich auf dem Feld gegenüber. Das heißeste Duell schlagen aber wohl die beiden Trainer, 36-jährige Sean McVay (Rams) und der 38-jährige Zac Taylor (Bengals). Sie sind das jüngste Trainer-Paar, die bei einem Super Bowl aufeinandertreffen. Lesen Sie auch: Allgäu Comets sind im Super-Bowl-Fieber

Und wer ist Favorit?

Sowohl die LA Rams als auch die Cincinnati Bengals schalteten auf ihrem Weg durch die Playoffs die größten Favoriten aus. Die Bengals gewannen nach einer brachialen Aufholjagd gegen die Kanas City Chiefs, die Rams warfen Vorjahressieger Tampa Bay Buccaneers raus - und verwehrten Tom Brady einen weiteren Super-Bowl-Ring.

Der Heimvorteil der Rams ist gigantisch, bislang konnte nur eine Mannschaft den Super Bowl im heimischen Stadion gewinnen: Vergangenes Jahr in Tampa. Zum Super Bowl am Sonntag sind in Kalifornien 100.240 Zuschauer erlaubt – trotz Corona. Auch bei Buchmachern gelten die L.A Rams als Favoriten.

Bilderstrecke

Die besten Fotos vom Super Bowl 2021

Feuerwerkskörper explodieren nach dem Sieg der Tampa Bay Buccaneers. Joe Biden, Präsident der USA, und First Lady Jill Biden sind auf der Anzeigetafel zu sehen und halten eine Rede vor dem Spiel. Die Sängerin Jazmine Sullivan singt die Nationalhymne der USA vor dem Spiel. Die Sängerin H.E.R. singt "America the Beautiful" vor dem Spiel. Flugzeuge fliegen vor dem Spiel über das Stadion in Florida. Ein Fan der Tampa Bay Buccaneers vor dem Spiel. Quarterback Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers vor dem Spiel. Rob Gronkowski von den Tampa Bay Buccaneers jubelt über einen Touchdown. Sean Murphy-Bunting (links) von den Tampa Bay Buccaneers gegen Byron Pringle von den Kansas City Chiefs. Der kanadische Rapper The Weeknd tritt während der Halbzeitshow auf. Shaquil Barrett (rechts) von den Tampa Bay Buccaneers gegen Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. Sicherheitskräfte versuchen einen Flitzer zu überwältigen. Polizisten nehmen den Flitzer fest. Fans verfolgen das Spiel. Chris Godwin (rechts) von den Tampa Bay Buccaneers gegen Charvarius Ward von den Kansas City Chiefs. Spieler der Tampa Bay Buccaneers jubeln über ihren Sieg. Carlton Davis von den Tampa Bay Buccaneers jubelt nach dem Spiel. Gisele Bündchen, Ehefrau des Quarterbacks Brady von den Tampa Bay Buccaneers, schaut nach dem Spiel mit ihrem Sohn auf ein Handy. Gisele Bündchen, Ehefrau des Quarterbacks Brady von den Tampa Bay Buccaneers, lächelt nach dem Spiel. Quarterback Tom Brady (Mitte links) von den Tampa Bay Buccaneers umarmt nach dem Spiel Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. Quarterback Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers küsst seine Frau Gisele Bündchen nach dem Sieg seines Teams. Quarterback Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers jubelt mit der Vince Lombardi Trophy. Die besten Fotos vom Super Bowl 2021

Wann ist Kickoff beim LVI Superbowl?

Kickoff ist um 15.30 Uhr Ortszeit. Gespielt wird in Kalifornien - genauer im SoFi-Stadium Inglewood in L.A. Bei uns in Deutschland (MEZ) beginnt der Super Bowl also um 0.30 Uhr am Montagmorgen.

Super Bowl 2022: Wer tritt in bei der Halbzeitshow auf?

18 Jahre nach Nippelgate mit Janet Jackson und Justin Timberlake treten im SoFi-Stadium zur Halbzeit echte Rap-Legenden auf: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar und Mary J. Blige teilen sich die Bühne. Der Trailer verspricht ein Fest für Hip-Hop-Fans. Und die Stars freuen sich.

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT! 📽️🌟



Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi — NFL (@NFL) January 20, 2022

