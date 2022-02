Pressestimmen zum Super Bowl 2022 und der Halbzeit-Show in Los Angeles

Pressestimmen und Reaktionen zum 56. Super Bowl 2022: So werden die Los Angeles Rams gefeiert - und so spricht die Presse über Dr. Dre, Eminem und Heidi Klum.

14.02.2022 | Stand: 12:41 Uhr

Super-Bowl-Sieger 2022 in den letzten Minuten: Die Los Angeles Rams haben sich im Finale der noramerikanischen Football-Liga NFL den Titel gegen die Cincinnati Bengals gesichert: Im heimischen SoFi-Stadium hieß es am Ende 23:20 für die Kalifornier.

Großes Thema in den Pressestimmen ist wie immer beim Super Bowl in den USA die Half Time Show. In der Halbzeit gab es Auftritte der legendären Rapper Dr. Dre, Eminem oder Snoop Dogg, sowie von Kendrick Lamar und Heidi Klum.

Die Pressestimmen zum Super Bowl 2022





"Die kitschigste Hollywood-Story aller Zeiten ... Action, Exzess und Spektakel machen ein Footballspiel zu einem Entertainment-Erlebnis. Das kann man mögen oder nicht. Eine verrückte Show, wie wohl nur die US-Amerikaner sie auf die Beine stellen, haben aber alle an diesem Hollywood-Abend in Los Angeles erlebt." - ntv.de





"L.A. gewann den Cali Bowl. Es war so typisch kalifornisch, was in Los Angeles passierte - von tropischen Temperaturen (30 Grad Celsius) über ein Halbzeit-Spektakel, das (zum ersten Mal in der Geschichte dieses Spiels) kalifornische Rap-Musik und die Lebenskultur von Los Angeles feierte, bis hin zu dieser Partie, die einem Thriller aus Hollywood gleichkam. Geht es noch kalifornischer? Ja, es roch im ganzen Stadion nach Marihuana - hier so legal (und so beliebt) wie Bier in Bayern ." - sueddeutsche.de





"Kaum einmal gab es ein solches Staraufgebot für die Pause des Super Bowls : Dr. Dre, Snoop Dogg , Eminem , Mary J. Blige , Kendrick Lamar , 50 Cent – sie alle waren gekommen, sie alle wurden von Hip-Hop-Fans rund um die Welt sehnsüchtig erwartet. Was neben vereinzelten Tonproblemen davon in Erinnerung bleiben wird, ist wohl das Knien von Eminem am Ende des Auftritts, eine offensichtliche Anlehnung an den ehemaligen NFL-Quarterback Colin Kaepernick , der damit ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt setzen wollte und damit zum Feind Nummer eins vieler Konservativer in den USA wurde." - spiegel.de



Bilderstrecke

Super Bowl 2022: Höhepunkte und Halbzeit-Show in Fotos

"Schon Präsident Joe Biden hatte kurz vor dem NFL-Finale zwischen Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals mehr Diversität gefordert. Noch immer, mahnte der Demokrat in einem Interview mit dem Sender NBC , beschäftige die Footballliga fast ausschließlich weiße Trainer. „Die Liga besteht aus so vielen dunkelhäutigen Sportlern und ist so divers – die Vorstellung, dass es nicht genügend afroamerikanische Coaches geben soll, ist abwegig", hatte Biden der NFL einige Stunden vor dem Endspiel vorgeworfen." - faz.net





Los Angeles avancierte zum Nachfolger der Tampa Bay Buccaneers und gewann wie die Bucs vor einem Jahr den Super Bowl im eigenen Stadion. Doch nicht nur das: Staffords Wechsel vor der Saison zu den Rams zahlte sich direkt größtmöglich aus, der 34-Jährige krönte sich in Jahr eins nicht nur mit den ersten Play-off-Siegen seiner Karriere - sondern eben auch mit der Trophäe. Sein Trainer Sean McVay wurde zum jüngsten Super-Bowl-Siegertrainer der Geschichte mit 36 Jahren (jünger als Steelers-Coach Mike Tomlin 2009)." - kicker.de





avancierte zum Nachfolger der und gewann wie die Bucs vor einem Jahr den im eigenen Stadion. Doch nicht nur das: Staffords Wechsel vor der Saison zu den Rams zahlte sich direkt größtmöglich aus, der 34-Jährige krönte sich in Jahr eins nicht nur mit den ersten Play-off-Siegen seiner Karriere - sondern eben auch mit der Trophäe. Sein Trainer wurde zum jüngsten Super-Bowl-Siegertrainer der Geschichte mit 36 Jahren (jünger als Steelers-Coach 2009)." - kicker.de "Für deutsches Star-Flair sorgte Ex-GNTM-Kandidatin Carina Zavline, die das vielleicht heißeste Outfit des Abends trug. Ob sie auf ihre frühere Chefin traf? Auch Heidi Klum (48) und ihr Mann Tom Kaulitz (32) ließen sich das NFL-Finale vor Ort nicht entgehen. Und knutschten liebevoll, was das Zeug hielt. Touchdown!" - bild.de

Bilderstrecke

