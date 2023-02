Super Bowl LVII: So sehen Sie das große NFL-Finale live im TV und im Stream

Im 57. Super Bowl treffen die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs. Alle Infos zum Kickoff, zur Halftime-Show und zur Übertragung im TV und Stream.

01.02.2023 | Stand: 11:25 Uhr

Die Playoffs in der National Football League (NFL) sind ausgetragen, die Finalisten für den 57. Super Bowl stehen fest. In diesem Jahr kämpfen die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs um den heiß ersehnten Titel. Das Endspiel steigt am 12. Februar (US-Ortszeit) im State Farm Stadium in Glendale, Arizona.

In diesem Artikel bekommen Sie alle wichtigen Infos rund um den 57. Super Bowl: Übertragung live im TV und im Livestream, Kickoff, Halbzeit-Show und Teams.

Der diesjährige Super Bowl hält einige interessante Geschichten bereit. Unter anderem ist es das erste Mal in der Historie des Super Bowls, das mit Patrick Mahomes (Chiefs) und Jalen Hurts (Eagles) zwei schwarze Quarterbacks aufeinander treffen. Außerdem kommt es zu einem Brüderduell: Jason Kelce spielt als Center für die Philadelphia Eagles, sein Bruder Travis ist Tight End bei den Chiefs.

Super Bowl 2023 - Alle wichtigen Infos auf einen Blick

Wettbewerb: NFL - Super Bowl LVII

NFL - Super Bowl LVII Datum: 12. Februar 2023 (US-Ortszeit)

12. Februar 2023 (US-Ortszeit) Teams: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles Ort: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Super Bowl LVII: Wann ist Kick-Off?

Kick-Off des 57. Super Bowl ist am 12. Februar 2023 im State Farm Stadium in Glendale, Arizona um 16.30 Uhr Ortszeit. Auch in Deutschland kann das Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles verfolgt werden. Aufgrund der Zeitverschiebung startet der Super Bowl 2023 für Zuschauer aus Deutschland am 13. Februar 2023 um 0.30 Uhr.

Kickoff Super Bowl LVII nach US-Zeit: 12.2.23, 16.30 Uhr

Kickoff Super Bowl LVII nach deutscher Zeit: 13.2.23, 0.30 Uhr

Übertragung im TV und Livestream: Wer zeigt den 57. Super Bowl?

Gute Nachrichten für alle NFL-Fans in Deutschland: Der Super Bowl LVII ist 2023 im Free-TV zu sehen. Am 12. Februar übernimmt ab 20.15 Uhr ProSieben Maxx die Vorberichterstattung. Ab 22.45 Uhr startet ProSieben mit der Live-Berichterstattung zum Super Bowl 2023.

Wer unterwegs ist oder keinen TV besitzt, kann den Super Bowl LVII auch im Livestream verfolgen. Der Streaming-Anbieter DAZN zeigt den Super Bowl - wahlweise sogar mit dem amerikanischen Originalkommentar. Auch die NFL selbst bietet einen Livestream des Super Bowls an: Hierzu ist ein NFL Game Pass notwendig.

57. Super Bowl in Glendale: Wer hat beim Super Bowl 2023 Heimrecht?

Grundsätzlich wird der Super Bowl immer auf neutralem Boden ausgetragen. Das heißt, es gibt kein Heim- und kein Auswärtsteam. Dennoch muss ein Team bestimmt werden, dass das Heimrecht hat. Unter anderem kann dieses Team dann über die Trikotfarbe bestimmen. Die NFL vergibt dieses Privileg in geraden Jahren an den AFC-Champion und in ungeraden Jahren an den NFC-Sieger. Somit besitzen beim 57. Super Bowl die Philadelphia Eagles das Heimrecht. (Lesen Sie auch: Allgäu Comets feiern 40-jähriges Jubiläum)

Wer ist Schiedsrichter beim Super Bowl LVII?

Die National Football League (NFL) hat am 24. Januar 2023 das Schiedsrichter-Gespann für den 57. Super Bowl bekannt gegeben. Dieses besteht aus Referee Carl Cheffers, Umpire Roy Ellison, Down Judge Jerod Phillips, Line Judge Jeff Bergman, Field Judge John Jenkins, Side Judge Eugene Hall und Back Judge Dino Paganelli.

Wer singt die amerikanische National-Hymne beim 57. Super Bowl?

Vor dem Super Bowl ist es üblich, dass die Nationalhymne der Vereinigten Staaten gesungen wird. Es gilt als große Ehre, die Hymne beim Super Bowl singen zu dürfen. Diese Ehre wurde bislang unter anderem Lady Gaga, Alicia Keys, Mariah Carey oder Whitney Houston zuteil.

In diesem Jahr tritt der Country-Sänger und achtfache Grammy-Gewinner Chris Stapleton ans Mikrofon, um "The Star-Spangled Banner" zum Besten zu geben.

Halbzeit-Show beim Super Bowl 2023: Wer tritt auf?

Großes Interesse weckt vor jedem Super Bowl auch, wer in der fulminanten Halbzeit-Show auftritt. Sie zählt zu den absoluten Highlights eines jeden Super Bowls. In diesem Jahr wird dort ein großes Comeback gefeiert. Die R&B- und Pop-Sängerin Rihanna tritt 2023 auf. Fast sechs Jahre lang hat die 34-Jährige pausiert und beendet nun mit ihrem Super-Bowl-Auftritt ihre Auszeit.