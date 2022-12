Live im TV und Stream: Alle Infos zum Super-G der Herren heute in Beaver Creek

Im TV und Livestream ist im alpinen Ski-Weltcup 2022/23 der Männer heute in Beaver Creek/USA ein Herren-Super-G auf dem Zeitplan. News zur Fernseh-Übertragung.

07.12.2022 | Stand: 15:09 Uhr

Noch einmal steht für die schnellen Männer im Ski-Weltcup alpin heute ein Speed-Rennen in Nordamerika auf dem Programm. Live aus Beaver Creak in den USA gibt es den Super-G der Herren am Sonntag (4.12.2022).

Gestern am Samstag siegte der Norweger Aleksander Aamodt Kilde vor Marco Odermatt ( Schweiz) bei der Herren-Abfahrt aus Beaver Creek. Die erste Abfahrt der Männer am Freitag wurde wegen schlechten Wetters abgesagt. Heute am Sonntag sollte der Super-G in Beaver Creek aber stattfinden.

Im Stream und TV dürfte es dabei spektakuläre Bilder geben: Die "Birds of Prey" gehört neben der Stelvio in Bormio und der legendären Kitzbühel-Streif zu den anspruchsvollsten Strecken im Herren-Weltcup alpin.

Wo wird der Super G der Herren übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream beim Ski alpin? Infos und Zeitplan aktuell zur Übertragung bei ARD, ZDF oder Eurosport live im TV und in den Mediatheken hier.

Termine Ski-Weltcup Herren 2022/23: Wann finden die Männer-Skirennen in Beaver Creek/USA statt?

4.12.2022 18 Uhr: Super-G der Männer in Beaver Creek heute

2.12.2022 18.15 Uhr: Herren-Abfahrt heute in Beaver Creek (abgesagt)

3.12.2022 18 Uhr: 2. Herren-Abfahrt in Beaver Creek 2022



Super-G Beaver Creek live im Fernsehen: Wer überträgt Ski Alpin heute?

Bei den Sparten-TV-Sendern wird man fündig: Eurosport zeigt das Männer-Skirennen aus Beaver Creek heute live in seinen TV-Programmen. Bei ARD und ZDF läuft hingegen weiterhin "König Fußball" und die Katar-WM. Unser TV-Fahrplan für den Ski-Weltcup live aus Beaver Creek/USA:

Herren-Abfahrt in Beaver Creek am 02.12.: Live auf Eurosport 2 (Startzeit 18.15 Uhr MEZ)

2. Abfahrt der Herren aus Beaver Creek 03.12.: Live auf Eurosport 1 und ORF 1 (Start 18 Uhr)

Super-G der Männer heute in Beaver Creek am 04.12.: Live auf Eurosport 1 und ORF 1 (Start 18 Uhr)

ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar. Eurosport 2 hingegen ist nicht überall verfügbar und kostenlos. Zumindest im Livestream und in der Mediathek aber zeigt "Das Erste" die Männer-Weltcuprennen aus Beaver Creek live und kostenfrei.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Ski-Weltcup der Männer aus Beaver Creek?

Die Übertragung in der Mediathek von ARD oder ZDF sieht an diesem Wochenende so aus:

Die Ski-alpin-Weltcup-Rennen der Männer aus Beaver Creek 2022 werden auch im Livestream von Eurosport Player, und den Streaming-Plattformen DAZN und Joyn gezeigt, die allerdings alle kostenpflichtig sind.

Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen gewann die Herren-Abfahrt 2022 in Beaver Creek am Samstag. Bild: Robert F. Bukaty, AP, dpa

Super G in Beaver Creek 2022: DSV-Ski-Asse Thomas Dreßen und Andreas Sander wollen Aufwärtstrend bestätigen

Beim letzten Super-G in Kanada am vergangenen Wochenende konnte der Allgäuer Skirennfahrer Andreas Sander aus Burgberg überzeugen. Er wurde starker Fünfter und will seinen Aufwärtstrend bei den Abfahrten und dem Super-G in Beaver Creek weiter bestätigen.

Deutschlands Ski-Ass Thomas Dreßen, der zuletzt in Kanada als Achter ein bemerkenswertes Comeback hinlegte, wurde gestern bei der Abfahrt nur 24.

Bester Deutscher war Romed Baumann als Sechster. Dominik Schwaiger wurde 13., Josef Ferstl belegte Rang 14. Der Allgäuer Andreas Sander (19.) und Luis Vogt (53.) verpassten eine Top-Platzierung.