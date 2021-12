Allgäuer Ski-Ass Sander schrammt hauchdünn am Podest vorbei - Odermatt gewinnt

Der Burgberger Andreas Sander hat das erste Weltcup-Podest seiner Karriere nur knapp verpasst. Im Super-G in den USA fehlten ihm drei Hundertstel auf Rang drei.

03.12.2021 | Stand: 07:14 Uhr

Skirennfahrer Andreas Sander hat mit Platz vier im Super-G das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere erreicht. Der 32 Jahre alte Deutsche lag am Donnerstag im US-amerikanischen Beaver Creek lange auf Podestkurs, bevor er vom Kanadier Broderick Thompson noch verdrängt wurde. Durch den gelungenen Super-G-Auftakt ergatterte Sander das Ticket für die Olympischen Winterspiele im Februar in Peking.

Der Sieg in Colorado ging an Marco Odermatt aus der Schweiz, der nach dem Triumph beim Riesenslalom in Sölden schon seinen zweiten Weltcup-Sieg in diesem Winter bejubelte. Zweiter wurde Olympiasieger Matthias Mayer aus Österreich mit einem Rückstand von 0,78 Sekunden.

Baumann scheidet aus

Romed Baumann, der in der Vorwoche in Lake Louise auf Rang sechs gefahren war, schied nach einem Fahrfehler aus. Zweitbester DSV-Starter wurde Simon Jocher (28.), gefolgt von Josef Ferstl (32.) und Dominik Schwaiger (36). Insgesamt stehen in dieser Woche vier Speedrennen in Beaver Creek auf dem Programm.

