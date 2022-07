DFL-Supercup 2022: Hier sehen Sie das Spiel FC Bayern gegen RB Leipzig live im TV

DFL-Supercup 2022 heute: Der FC Bayern spielt gegen RB Leipzig um die erste Trophäe der neuen Saison. Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um das Spiel.

30.07.2022 | Stand: 07:18 Uhr

Beim DFL-Supercup 2022 trifft der FC Bayern München als amtierender Deutscher Fußballmeister auf den DFB-Pokalsieger RB Leipzig. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wichtige rund um die Partie: Termin, Anstoßzeit, Austragungsort und wo Sie das Spiel live im TV oder im Stream ansehen können.

DFL-Supercup 2022: Wann spielt FC Bayern gegen RB Leipzig?

Mit dem DFL-Supercup beginnt seit 2010 eine jede Bundesliga-Saison. Er wird stets zwischen dem amtierenden Deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger der vorangegangenen Spielzeit ausgetragen. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum diesjährigen Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig:

Wettbewerb: DFL-Supercup 2022

DFL-Supercup 2022 Teams: RB Leipzig gegen FC Bayern München

RB Leipzig gegen FC Bayern München Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig Datum: Samstag, 30. Juli

Samstag, 30. Juli Anstoß: 20.30 Uhr

Supercup 2022 Übertragung im Free-TV: RB Leipzig - FC Bayern heute live im Fernsehen und im Stream

Eine gute Nachricht vorab: Fußballfans können den Supercup 2022 zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig live im Free-TV sehen. Der Privatsender Sat.1 überträgt die Partie. Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel - sowohl linear als auch im Stream. Aber auch auf sat1.de, ran.de und auf JOYN gibt es kostenlose Live-Streams des Supercups 2022. (Lesen Sie auch: Warum es mehr Free-TV-Spiele gibt - und was sonst neu ist)

Supercup 2022: Darum geht es bei dem Wettbewerb

Beim DFL-Supercup treten die beiden besten deutschen Teams der Vorsaison gegeneinander an und spielen um die Supercup-Trophäe. Die ist im Übrigen in Gold und Silber gehalten. Der silberne Teil steht symbolisch für die silberne Meisterschale, der goldene Teil spiegelt den DFB-Pokal wider. In den vergangenen Jahren kam es häufiger vor, dass der FC Bayern nicht nur Meister wurde, sondern auch den DFB-Pokal für sich entschied. In solch einem Fall tritt der Vizemeister im Supercup an. Auch wenn es nur ein eher kleiner Titel ist, geht es doch um eine Menge Prestige. Wie heiß der FC Bayern auf den Titel ist, machte FCB-Verteidiger Lucas Hernández kürzlich im Interview mit Sport1 deutlich: "Es gibt keine Ausreden, wir wollen alle Titel. Es reicht uns nicht, nur in der Bundesliga erfolgreich zu sein. So denken wir alle, auch der Trainer." (Lesen Sie auch: Von "Bulle" Roth bis Holger Badstuber: Das sind die erfolgreichsten Allgäuer Bundesliga-Kicker)

Was passiert bei einem Unentschieden im Supercup?

Ein heißes und umkämpftes Spiel ist also zu erwarten. Übrigens gibt es beim Supercup eine Besonderheit: Wenn nach 90 Minuten noch kein Sieger feststeht, geht es direkt ins Elfmeterschießen. Eine Verlängerung, wie sie sonst in den meisten anderen Wettbewerben üblich ist, gibt es nicht.

