Swiatek erreicht Halbfinale - Sabalenka nächste Gegnerin

Die polnische Tennisspielerin Iga Swiatek steht im Halbfinale der US Open. Die Weltranglisten-Erste, die in der Runde zuvor die Dortmunderin Jule Niemeier geschlagen hatte, setzte sich in ihrem Viertelfinalmatch mit 6:3, 7:6 (7:4) gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durch.

dpa

08.09.2022 | Stand: 09:19 Uhr