Tausende blinkende Herzen für notleidende Menschen

Heiß her geht's in den Tagen rund um Weihnachten und Silvester auf dem Eis. Zweitligist ESV Kaufbeuren und die Allgäuer Oberligisten ERC Sonthofen und ECDC Memmingen haben in der vermeintlich stillen Zeit ein wahres Mammutprogramm zu absolvieren: Nicht weniger als vier Spiele stehen für jeden der Clubs bis Neujahr auf dem Programm. Ein echtes Highlight setzen dabei am Freitag (20 Uhr) die Memminger Indians. Beim "Spiel der Herzen" gegen den VER Selb geht's nicht nur um Oberliga-Punkte, sondern um finanzielle Unterstützung der Kartei der Not . Lies hier, warum Du dabei sein solltest und wie jeder mit einer kleinen Spende helfen kann.

27.07.2022 | Stand: 13:06 Uhr

Gegen eine Spende bekommen die Fans blinkende Ansteck-Herzen - alle Erlöse werden der "Kartei der Not" zur Verfügung gestellt. Bild: Roland Schraut

Schon in der Vergangenheit machte Bayernliga-Meister und Oberliga-Aufsteiger ECDC Memmingen mit einer Reihe karitativer Aktionen von sich reden. So gibt es seit einigen Jahren einmal pro Saison einen "Teddy Bear Toss", bei dem Tausende Plüschtiere für bedürftige Kinder gespendet werden. Beim sogenannten "Blaulicht-Spiel" werden alle Ehrenamtlichen aus der Region von THW, Feuerwehren, Maltesern und anderen eingeladen und für ihr Engegement belohnt. In der vergangenen Saison rief der Club erstmalig das "Spiel der Herzen" ins Leben, bei dem zwei Tage vor Heiligabend wieder für die gute Sache getrommelt wird.

Die Idee dahinter: Vor Spielbeginn werden an den Eingängen der Eissporthalle kleine Ansteck-Herzen angeboten, die auf Knopfdruck rot blinken. Gegen eine Spende von mindestens zwei Euro bekommt jeder Fan ein solches Herz. Sämtliche Erlöse aus dieser Aktion gehen direkt an die "Kartei der Not", das Hilfswerk unserer Zeitung und von Hitradio RT1 Südschwaben.

Unmittelbar vor dem ersten Bully gehen dann alle Lichter im Stadion aus - und hoffentlich über tausend blinkende Herzen auf den Zuschauertribünen an. Mit der spektakulären Aktion sorgen die Indians nicht nur für ein tolles Bild auf den Rängen, sondern unterstützen mit der "Kartei der Not" Menschen aus unserer Region, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind.

Sportlich gilt der Aufsteiger in der Partie gegen das Spitzenteam aus Selb mal wieder als Underdog, der dem haushohen Favoriten ein Bein stellen will. Toll in die Saison gestartet, erfasste die Memminger in den vergangenen Wochen eine beispiellose Verletztenmisere. Teilweise konnte der ECDC gerade mal noch 13 Mannen aufbieten, im Play-off-Kampf geriet man ins Hintertreffen. Sich hängen gelassen oder gar aufgegeben hat sich der kleine Kader trotz einiger Niederlagen aber nie - was auch die Fans honorieren und weiterhin fließig an den Hühnerberg kommen. Wer weiß, vielleicht können sich die wackeren Indianer ja kurz vor Weihnachten für ihren tollen Einsatz der letzten Wochen belohnen? Gewinner sind beim "Spiel der Herzen" auf jeden Fall alle, die etwas zur guten Sache beitragen - und jene, die von ihnen beschert werden.

Termine des ESV Kaufbeuren

Fr. 22.12.2017 19:30 ESV Kaufbeuren - Bayreuth Tigers

Di. 26.12.2017 18:30 Heilbronner Falken - ESV Kaufbeuren

Do. 28.12.2017 20:00 Eispiraten Crimmitschau - ESV Kaufbeuren

Termine des ECDC Memmingen

Fr. 22.12.2017 20:00 ECDC Memmingen Indians - Selber Wölfe

Di. 26.12.2017 18:30 Blue Devils Weiden - ECDC Memmingen Indians

Do. 28.12.2017 20:00 ECDC Memmingen Indians - Blue Devils Weiden

Termine des ERC Sonthofen bis Silvester:

Fr. 22.12.2017 20:00ERC Bulls Sonthofen - Blue Devils Weiden

Di. 26.12.2017 18:00 EV Lindau Islanders - ERC Bulls Sonthofen

Do. 28.12.2017 20:00 ERC Bulls Sonthofen - EV Lindau Islanders

