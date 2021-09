Zwei Wochen nach spektakulärem Sieg: Raducanu trennt sich von Tennis-Trainer

24.09.2021 | Stand: 17:46 Uhr

Knapp zwei Wochen nach ihrem Überraschungssieg bei den US Open hat sich die Britin Emma Raducanu von ihrem Trainer getrennt. Die 18-Jährige sucht nach eigenen Angaben einen Coach mit Erfahrung auf der Tennis-Tour der WTA, berichtete die Nachrichtenagentur AP am Freitag. "Ich suche nach Jemandem, der schon auf diesem Niveau gearbeitet hat und weiß, was nötig ist", sagte Raducanu. Es müsse Jemand sein, der sich auskenne und sie da durch führe, weil alles für sie neu sei. (Lesen Sie auch: Tennis: Nachwuchs zeigt starke Leistungen)

Emma Raducanu gewann überraschend die US Open - mit 18

Als Kurzzeit-Coach hatte ihr Jugendtrainer Andrew Richardson sie bei den US Open betreut. Sie habe gedacht, dass er dafür der richtige Trainer sei, aber sie habe nicht im Traum daran gedacht, die US Open zu gewinnen und so einen Lauf zu haben. "Jetzt bin ich die Nummer 22 der Welt, was ziemlich verrückt für mich ist", sagte Raducanu. Sie habe aber noch niemanden als Nachfolger im Kopf und werde eine Entscheidung wohl erst nach Ende der Saison treffen.

Die 18-Jährige hatte bei den US Open in New York als Qualifikantin das Endspiel gegen die ein Jahr ältere Kanadierin Leylah Fernandez in zwei Sätzen gewonnen. Ob sie nach der anschließenden kurzen Auszeit bei dem am 6. Oktober beginnenden Turnier in Indian Wells im US Bundesstaat Kalifornien antritt, wolle sie erst in den kommenden Tagen entscheiden.