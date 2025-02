Zverev in Acapulco mit Mühe ins Achtelfinale

Tennisprofi Alexander Zverev hat mit Mühe sein Auftaktmatch beim Hartplatzturnier in Acapulco gewonnen. Der top gesetzte 27-Jährige, der die Veranstaltung in dem mexikanischen Badeort im Jahr 2021 gewonnen hatte, setzte sich gegen den Italiener Matteo Arnaldi in drei Sätzen mit 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 durch. Im Achtelfinale trifft Zverev auf den US-amerikanischen Qualifikanten Learner Tien.

Im ersten Satz brachten Zverev und Arnaldi beide relativ problemlos ihre Aufschlagspiele durch, es gab überhaupt nur eine einzige Breakchance im gesamten Satz, die Arnaldi aber vergab. Die Entscheidung musste im Tiebreak fallen, in dem sich der Italiener schnell vorentscheidend mit 4:0 absetzen konnte und den Satz schließlich gewann.

Im zweiten Durchgang gelang Zverev früh das Break zum 3:1, nach 50 Minuten sicherte er sich den Satz. Auch im entscheidenden dritten Satz nahm der Hamburger seinem Gegner früh den Aufschlag ab und parierte anschließend zwei Breakchancen des Italieners. Mit seinem ersten Matchball beendete Zverev schließlich das Spiel.